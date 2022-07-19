Економіка

19:02 19.07.2022

В Україні через надмірну кількість опадів відзначаються хвороби сільгоспкультур

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В Україні через надмірну кількість опадів відзначаються хвороби сільгоспкультур

Агрокліматичні умови, які спостерігаються в Україні останнім часом, такі як часті дощі та помірна температура повітря, посприяли розвитку та поширенню хвороб на сільськогосподарських культурах, повідомляється на сайті Національної академії аграрних наук (НААН) у вівторок.

"У посівах озимих і ярих зернових на незібраних площах виникли хвороби колосу. Так, фузаріоз колосу виявлено на 3-22% площ 0,5-6% колосків в осередках Волинської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Хмельницької областей. Септоріоз колосу - 7-55% площ, 1-3, макс. 9-19% колосків (Волинська, Львівська, Тернопільська, Чернігівська обл.). На 5-15% площ у Хмельницькій області 1,5-3% колосків уражені борошнистою росою", - зазначено в повідомленні.

Крім того, оливковою пліснявою уражено 2-16% колосків пшениці у посівах у Волинській, Закарпатській, Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій областях.

За даними НААН, захворюваність на летючу і тверду сажки виявлено на 0,01-1% колосків ячменю в Житомирській області. У Волинській, Житомирській та Чернігівській областях на житі - ріжки. В західних областях на 2-5% рослин - білоколосість.

"Для збереження якості зерна варто провести першочергове збирання уражених хлібів прямим комбайнуванням та очищення й просушування зерна до вологості не вище 14%. Надалі обов’язково зробити фітоекспертизу насіння та за переважаючих збудників хвороб ухвалити рішення щодо вибору протруйника і своєчасно оздоровити посівний матеріал", - радять спеціалісти НААН у повідомленні.

Теги: #урожай #наан #волога

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