13:51 20.10.2025

Першу з дев'яти когенераційних установок ввели в експлуатацію в Одесі

Фото: Одеська МВА

Перша когенераційна установка, встановлена у партнерстві з Програмою розвитку ООН (ПРООН, UNDP) та за підтримки Японії, Швеції й Норвегії, введена в експлуатації в Одесі на одному з об’єктів критичної інфраструктури, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак в Телеграм в понеділок.

"В Одесі з робочим візитом перебуває офіційна делегація Королівства Швеції на чолі з генеральним директором SIDA Якобом Гранітом. Спільно оглянули об’єкт критичної інфраструктури, де встановлено когенераційну установку. Проєкт реалізовано у партнерстві з UNDP та за підтримки Японії, Швеції й Норвегії. Установка вже введена в експлуатацію, готова до виробництва електроенергії для обʼєкта що забезпечує тепло для 150 тисяч одеситів, медичних і освітніх закладів", - йдеться в повідомленні.

Це перша з дев’яти когенераційних установок, передбачених Меморандумом між міською радою та UNDP. Загальна потужність системи - 29,7 МВт.

