Молоді люди з Києва під впливом російського серіалу готували серію злочинів

Поліцейські викрили групу молодих людей, які під впливом російського серіалу про кримінальне життя підлітків готувалися скоїти серію злочинів на території Києва, інформують у Національній поліції України.

"Наслідуючи приклад з російського серіалу, порушники організували та скоїли напад на 16-річного хлопця", - йдеться в повідомленні Нацполіції в четвер.

За інформацією поліції, зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитися в інтернеті з молодими людьми та запрошувати їх на побачення.

"Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів. Надалі компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч", - зазначено в повідомленні.

У повідомленні уточнюється, що на початку грудня цього року до поліції Києва звернувся місцевий житель із повідомленням про те, що невідомі побили та пограбували його 16-річного сина. Правоохоронці оперативно встановили причетних до скоєння злочину осіб: молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення та відібрали мобільний телефон.

"Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати", - наголошують у Нацполіції.

Двом фігурантам, 2006 і 2007 років народження, слідчі повідомили про підозру у вчиненні грабежу із застосуванням насильства. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

У повідомленні не зазначено назви фільму. Йдеться про серіал російського виробництва "Слово пацана".