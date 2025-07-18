Сирський обговорив з начальником штабу оборони Британії Радакіном оперативну обстановку на фронті

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Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський зустрівся у Києві з начальником Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном.

"Ми провели змістовні двосторонні переговори із британською делегацією. На порядку денному - оперативна обстановка на фронті та критичні потреби Сил оборони України", - написав Сирський в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Він також подякував Радакіну, уряду та народові Сполученого Королівства за послідовну політичну підтримку України та потужну військову допомогу нашим Силам оборони.

"Впевнений, що кожний візит в Україну адмірала Тоні Радакіна підтверджує дієвість українсько-британського військового співробітництва та стратегічного партнерства", - наголосив Сирський.