Голова Військового комітету ЄС: Ми продовжимо допомагати Україні забезпечувати її нагальні військові та оборонні потреби

Голова Військового комітету Європейського Союзу генерал Роберт Бріґер запевнив в непохитності підтримки України в забезпеченні військових та оборонних потреб, зокрема, у навчанні українських військових, про це він заявив у відеозверненні до 17-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Непохитна підтримка ЄС, яка враховує реальні потреби України, буде головною темою найближчого засідання Військового комітету ЄС. Наступного тижня на найвищому військово-стратегічному рівні начальники генеральних штабів держав-членів ЄС обговорюватимуть подальші дії. Ми продовжимо допомагати Україні забезпечувати її нагальні військові та оборонні потреби, зокрема постачатимемо боєприпаси, ракети, системи ППО, тренуватимемо військових та надаватимемо необхідне обладнання для Збройних Сил України", - наголосив Бріґер.

Генерал зазначив, що у листопаді 2022 року ЄС започаткував місію із надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), в рамках якої підготовку пройшли 75 тис бійців Сил оборони України.

"У листопаді 2022 року ми започаткували першу в історії військову місію на території ЄС, щоб допомогти Україні захищатися від російської агресії, – Місію ЄС із надання військової допомоги Україні... EUMAM Ukraine здійснює підготовку військових Збройних Сил України на базовому, підвищеному та спеціалізованому рівнях. Станом на сьогодні було проведено 1 500 модулів навчання, де підготовку пройшли близько 75 000 українських бійців. Навчання відбувалися як у підрозділах місії в Польщі та Німеччині, так і на території 24 інших країн ЄС… Місія ЄС із надання військової допомоги розпочала навчання для сил сектора безпеки – Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Служби безпеки, які перебувають під оперативним командуванням Збройних Сил України", - вказав Бріґер.

Він наголосив, що всі навчальні програми формуються відповідно до бойових потреб, визначених самими Збройними Силами України, і розробляються в координації з Контактною групою з питань оборони України, НАТО та іншими ключовими міжнародними партнерами.

"На завершення бажаю вам плідної дискусії в день, коли ми відзначаємо 80-річчя відновлення миру в Європі. Я сподіваюся і щиро вірю, що наші спільні зусилля принесуть мир в Україну, яка протистоїть російській агресії, і що демократія неодмінно здолає автократію. Слава Україні!", - резюмував Бріґер.

17-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України, відбувається 8-9 травня.