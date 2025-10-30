РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

Індія та Китай скоротять імпорт російської нафти, Росія думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Уже бачимо, що буде скорочення імпорту російської нафти Індією, Китаєм, і треба слідкувати, щоб не було обходу санкцій через треті країни. Скорочення російської нафти – це скорочення російської війни, і щодо цього не має бути винятків ні для кого, включно з Угорщиною. Росіяни вже думають і про те, як продавати свої підприємства, зокрема у Європі, бо працювати вони не зможуть", - сказав він у вечірньому зверненні у четвер.

Окрім того, президент повідомив, що Україна контактує з Європейським Союзом щодо 20-го пакета санкцій, а також із американською стороною.

"Розраховуємо, що ключові держави будуть підтримувати саме такий курс", - додав Зеленський.