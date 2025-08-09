Інтерфакс-Україна
Події
11:24 09.08.2025

Зеленський ввів укази проти 305 підприємств з усього світу, зокрема, дотичних до захоплення ЗАЕС та тіньового флоту – укази

1 хв читати
Зеленський ввів укази проти 305 підприємств з усього світу, зокрема, дотичних до захоплення ЗАЕС та тіньового флоту – укази

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 серпня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", якими та підтримала внесені Кабінетом міністрів України пропозиції.

Один пакет, згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 6 серпня №819-р, включає 288 юридичних (юрисдикція переважно РФ, ОАЕ, КНР та Туреччина, також Малайзія, Сполучене Королівство, Британські Віргінські острови, Сербія, Маршаллові острови, Сейшельські острови, Киргизстан, В'єтнам, Індія, Ліберія, Казахстан, Антигуа і Барбуда, Таджикистан, Люксембург, Кіпр) та 28 фізичних осіб (1 громадянин КНР, 1 Латвії, 1 Туреччини, решта РФ), переважно, пов'язаних з енергетичним, гірнично-видобувним, металургійним секторами та тіньовим флотом.

Другий пакет, згідно розпорядження Кабмину без дати та номера, включає 17 юридичних (юрисдикція переважно РФ, по одному підприємству - Кіпр, Нідерланди, КНР, два - Фінляндія) та 18 фізичних осіб (всі громадяни РФ, двоє мають також громадянство України), які, зокрема, дотичні до спроб інтеграції Запорізької атомної електростанції в окупованому місті Енергодар Запорізької області до російської енергосистеми. Серед них є кілька підприємств структури російської державної корпорації "Росатом".

Відповідні укази №594/2025 та 595/2025 від 8 серпня опубліковані на сайті голови Української держави в суботу вранці.

Теги: #підприємства #санкції #указ #зеленський

