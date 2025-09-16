Інтерфакс-Україна
Економіка
09:50 16.09.2025

Підприємства бронюватимуть працівників за середньої зарплати від 21,6 тис. грн – проєкт бюджету-2026

Підприємствам потрібно буде мати середню зарплату від 21,6 тис. грн для бронювання співробітників у зв'язку із запланованим підвищенням мінімальної заробітної плати в проєкті державного бюджету на 2026 рік.

Згідно з законопроєктом №14000 від 15 вересня, проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2026 року до 8647 грн (у погодинному розмірі - 52 грн) з теперішніх 8000 грн.

Згідно з постановою №1332 від 22 листопада 2024 року, для бронювання працівників підприємства на сьогодні повинні мати середню заробітну плату від 2,5 мінімальних (наразі - 20 тис. грн на місяць), їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні мати таку зарплату продовж періоду бронювання.

У разі прийняття державного бюджету із зазначеним підвищенням мінімальної зарплати підприємства з 1 січня 2026 року повинні будуть мати середню зарплату від 21 617,5 грн на місяць, а їхні працівники-претенденти на бронювання - таку зарплату продовж періоду бронювання.

