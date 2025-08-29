Інтерфакс-Україна
Економіка
18:56 29.08.2025

Середня заробітна плата в Україні у липні 2025 р. склала 26,5 тис. грн - Держстат

1 хв читати
Середня заробітна плата в Україні у липні 2025 р. склала 26,5 тис. грн - Держстат
Фото: НБУ

Середня заробітна плата штатних працівників у липні 2025 року склала 26 499 грн, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, найвищий рівень середньої зарплати у минулому місяці зафіксовано у Києві – 40 546 грн, найнижчий у Чернівецькій області – 19 202 грн.

Середня заробітна плата у липні 2025 року у сфері інформації та телекомунікацій склала 67 222 грн, фінансової та страхової діяльності – 55 994 грн, професійної, наукової та технічної діяльності – 34 068 грн, державному управлінні й обороні – 33 896 грн, у сфері оптової та роздрібної торгівлі – 31 424 грн, у промисловості – 29 063 грн, на підприємствах транспорту, поштової та кур’єрської служб – 26 612 грн, у сфері операцій з нерухомістю – 22 6987 грн, у будівництві – 22 775 грн

Середньооблікова кількість штатних працівників в Україні у липні 2025 року налічувала 5,368 млн осіб.

Фонд оплати праці усіх працівників у липні 2025 року складав 150,361 млрд грн, штатних – 142,233 млрд грн.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Теги: #зарплата #держстат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:20 29.08.2025
Хочемо не просто змінити процеси, а побудувати сучасну сервісну інституцію з орієнтацією на клієнта – голова Держстату

Хочемо не просто змінити процеси, а побудувати сучасну сервісну інституцію з орієнтацією на клієнта – голова Держстату

10:18 29.08.2025
Держстат планує восени презентувати новий сайт

Держстат планує восени презентувати новий сайт

10:04 29.08.2025
Держстат запустив пілот з опитування домогосподарств в Тернопільській області для відновлення їх по всій Україні

Держстат запустив пілот з опитування домогосподарств в Тернопільській області для відновлення їх по всій Україні

17:53 27.08.2025
Держстат має намір оцінити чисельність населення України до кінця 2025 р. – голова

Держстат має намір оцінити чисельність населення України до кінця 2025 р. – голова

17:06 27.08.2025
Держстат завдяки відновленню статистичних звітувань планує відновити дані за 2022-2025 рр. до II кв.-2026 – голова

Держстат завдяки відновленню статистичних звітувань планує відновити дані за 2022-2025 рр. до II кв.-2026 – голова

18:23 22.08.2025
Житнє борошно і свинина лідирують за темпами росту цін в січні-липні

Житнє борошно і свинина лідирують за темпами росту цін в січні-липні

18:14 20.08.2025
Ціни на житло в Україні у II кв.-2025 зросли на 14,9% – Держстат

Ціни на житло в Україні у II кв.-2025 зросли на 14,9% – Держстат

17:34 20.08.2025
Обсяг виробництва сільгосппродукції в січні-липні 2025р скоротився на 18,5% - Держстат

Обсяг виробництва сільгосппродукції в січні-липні 2025р скоротився на 18,5% - Держстат

13:40 14.08.2025
Кабмін встановив мінімальну зарплату в 25 тис. грн для фахівців із супроводу ветеранів

Кабмін встановив мінімальну зарплату в 25 тис. грн для фахівців із супроводу ветеранів

15:25 08.08.2025
Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

ВАЖЛИВЕ

Заборгованість населення України за ЖКП у II кв. становила 106,6 млрд грн

Держстат запустив пілот з опитування домогосподарств в Тернопільській області для відновлення їх по всій Україні

Держстат завдяки відновленню статистичних звітувань планує відновити дані за 2022-2025 рр. до II кв.-2026 – голова

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

ОСТАННЄ

Українська делегація в США обговорили з керівництвом Nasdaq розвиток української економіки

Заборгованість населення України за ЖКП у II кв. становила 106,6 млрд грн

ФДМ виставив на аукціон ЄМК ДП "Спецагро" в центрі Києва за 4,98 млн грн

Міжнародний конектор з транспортування водню в ЄС через Карпатські гори має бути створений в Україні

ЄК оголосила про свої пропозиції щодо початку реалізації спільної з США декларації про торгівлю

Швейцарія профінансує 12 проєктів компаній на понад 93 млн франків - Свириденко

Агрофірма громадянина Австрії запустила елеваторний комплекс і комбікормовий завод на Черкащині

Трансбалканський маршрут залишився без бронювань на вересень – ексочільник ОГТСУ

Прибуток НБУ в I пів.-2025 скоротився у 2,4 раза до I пів.-2024

"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА