Інтерфакс-Україна
Економіка
15:42 17.09.2025

Великий розрив між середньою і мінімальною зарплатою на 2026р свідчить про високий рівень тіньової економіки - Жолнович

2 хв читати
Великий розрив між середньою і мінімальною зарплатою на 2026р свідчить про високий рівень тіньової економіки - Жолнович

Колишній міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що великий розрив між середньою і мінімальною заробітною платою в проєкті державного бюджету на 2026 рік свідчить про високий рівень тіньової економіки.

"Середня зарплата - це те, що відображає реальний стан нашої економіки. І те, що вона зростає показує, що ми розвиваємося навіть попри війну. Але я б звернула вашу увагу на співвідношення між середньою і мінімальною заробітною платою. Якщо ми декларуємо, що середня зарплата зросте і буде 30 тис., а мінімальні - залишається вісім з чимось, навіть до 9-ти тисяч не дотягує, а це величезний розрив, то насправді це дуже поганий показник, який свідчить про високий рівень тіньової економіки", - сказала Жолнович в інтерв'ю каналу "Новини.LIVE".

Вона зазначила, що у розвинутих країнах розрив між середньою і мінімальною зарплатою не перевищує 60-70%, і чим він менший, тим краще.

Коментуючи наскільки великою є для України прогнозована середня зарплата в 30 тис. грн, Жолнович зазначила, що для невеликого населеного пункту, де є підсобне господарство, для невеликої родини на таку суму прожити можна, але якщо говорити про велику родину і необхідність добиратися до роботи з передмістя, то так сума не є достатньою.

Як повідомлялося, середньомісячна заробітна плата працівників у 2025 році закладена на рівні 25 886 грн, у проєкті державного бюджету на 2026 році вона зросте на 16% - до 30032 грн. Водночас мінімальну заробітну плату з 1 січня 2026 року встановлюється у розмірі 8 647 грн (8 тис. грн у 2025 році).

Теги: #зарплата #жолнович

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:50 16.09.2025
Підприємства бронюватимуть працівників за середньої зарплати від 21,6 тис. грн – проєкт бюджету-2026

Підприємства бронюватимуть працівників за середньої зарплати від 21,6 тис. грн – проєкт бюджету-2026

16:43 02.09.2025
Середньомісячні зарплати на АЗК з 1 жовтня мають бути не меншими 12 та 16 тис. грн залежно від розташування – закон №4536-ІХ

Середньомісячні зарплати на АЗК з 1 жовтня мають бути не меншими 12 та 16 тис. грн залежно від розташування – закон №4536-ІХ

18:56 29.08.2025
Середня заробітна плата в Україні у липні 2025 р. склала 26,5 тис. грн - Держстат

Середня заробітна плата в Україні у липні 2025 р. склала 26,5 тис. грн - Держстат

13:40 14.08.2025
Кабмін встановив мінімальну зарплату в 25 тис. грн для фахівців із супроводу ветеранів

Кабмін встановив мінімальну зарплату в 25 тис. грн для фахівців із супроводу ветеранів

08:53 17.07.2025
Жолнович: Найважливіше у соцсфері - забезпечити людині самостійність та економічну спроможність, на жаль, для багатьох це не очевидно

Жолнович: Найважливіше у соцсфері - забезпечити людині самостійність та економічну спроможність, на жаль, для багатьох це не очевидно

17:32 07.07.2025
Жолнович розповіла про процедуру оформлення 5 тис. грн виплати по програмі "Пакунок школяра"

Жолнович розповіла про процедуру оформлення 5 тис. грн виплати по програмі "Пакунок школяра"

14:51 05.07.2025
Будівельникам підвищать мінімальну зарплату вдвічі

Будівельникам підвищать мінімальну зарплату вдвічі

15:26 24.06.2025
В бідних громадах більша потреба в наданні соціальних послуг - Жолнович

В бідних громадах більша потреба в наданні соціальних послуг - Жолнович

ВАЖЛИВЕ

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

МХП у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 48%

ОСТАННЄ

Обсяг нового будівництва житла в Україні в I пів.-2025 виріс на 45% - Держстат

Введення санкцій проти румунського порту Констанца може призвести до подорожчання палива – директор "А-95"

Проєкт держбюджету-2026 передбачає фінансування ЦВК на рівні 2025 р.

Україна отримає $88 млн від Японії через Світовий банк на підтримку приватного сектору

Уряд Швейцарії виділив CHF76 млн на проєкти відновлення у сфері залізничної інфраструктури та житлового фонду

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

Кількість ввезених в Україну електромобілів та їх митна вартість у серпні подвоїлись

Концесія порту "Чорноморськ" зацікавила понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів – Мінрозвитку

Проєкт держбюджету-2026 передбачає 7 млрд грн на держпрограму "єВідновлення"

Кабмін виділив 630 млн грн на захист підстанцій "Запоріжжяобленерго" - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА