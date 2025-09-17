Великий розрив між середньою і мінімальною зарплатою на 2026р свідчить про високий рівень тіньової економіки - Жолнович

Колишній міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що великий розрив між середньою і мінімальною заробітною платою в проєкті державного бюджету на 2026 рік свідчить про високий рівень тіньової економіки.

"Середня зарплата - це те, що відображає реальний стан нашої економіки. І те, що вона зростає показує, що ми розвиваємося навіть попри війну. Але я б звернула вашу увагу на співвідношення між середньою і мінімальною заробітною платою. Якщо ми декларуємо, що середня зарплата зросте і буде 30 тис., а мінімальні - залишається вісім з чимось, навіть до 9-ти тисяч не дотягує, а це величезний розрив, то насправді це дуже поганий показник, який свідчить про високий рівень тіньової економіки", - сказала Жолнович в інтерв'ю каналу "Новини.LIVE".

Вона зазначила, що у розвинутих країнах розрив між середньою і мінімальною зарплатою не перевищує 60-70%, і чим він менший, тим краще.

Коментуючи наскільки великою є для України прогнозована середня зарплата в 30 тис. грн, Жолнович зазначила, що для невеликого населеного пункту, де є підсобне господарство, для невеликої родини на таку суму прожити можна, але якщо говорити про велику родину і необхідність добиратися до роботи з передмістя, то так сума не є достатньою.

Як повідомлялося, середньомісячна заробітна плата працівників у 2025 році закладена на рівні 25 886 грн, у проєкті державного бюджету на 2026 році вона зросте на 16% - до 30032 грн. Водночас мінімальну заробітну плату з 1 січня 2026 року встановлюється у розмірі 8 647 грн (8 тис. грн у 2025 році).