Інтерфакс-Україна
Події
15:26 24.06.2025

В бідних громадах більша потреба в наданні соціальних виплат - Жолнович

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В бідних громадах більша потреба в наданні соціальних виплат - Жолнович

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що в бідних громадах досить часто більша потреба в наданні соціальних виплат, і вони не завжди можуть її реалізувати.

"В бідних громадах досить часто більша потреба в наданні соціальних виплат, і вони не завжди можуть її реалізувати. Має бути механізм, як ми можемо переспрямовувати ресурс для того, щоб закривати потребу, і як ми можемо пріоритизувати послуги в тих громадах, де є така можливість, але вони просто не хочуть таких послуг надавати", - сказала Жолнович на заході "Реформа турботи: трансформація соціальних послуг України" у вівторок в Києві.

Як приклад вона навела приклад пілотного проекту створення "Центрів життєстійкості".

"Маємо їх майже 300 по всій країні. І знаєте, де найгірше вони розгортаються або де найменше таких центрів? В усіх обласних містах. Тому що не потрібно, тому що не зацікавлена громада в такого роду сервісі. Їм простіше виділити по 1 тис. грн і конвертувати це у виборчу активність. На жаль", - розповіла міністр.

За ї словами, система надання соціальної підтримки буде переходити до моделі, орієнтованої на якість, вибір і сталу підтримку.

Зокрема, передбачається: безперервність підтримки для "соціального включення", кейс-менеджер в громаді, цифрові інтегровані сервіси, стале багаторівневе фінансування/співфінансування, принцип "гроші йдуть за клієнтом", насичений конкурентний ринок соцпослуг, відкрития як для державного так і для приватного сектору.

Жолнович розповіла, що Мінсоцполітики пропонує запровадити трирівневу систему соціальних послуг, з шістьма напрямами і 20-ма закупівельними пакетами.

На першому базовому рівні в кожній громаді має бути кейс-менеджер, який буде організовувати соціальний супровід.

Другий рівень - формування життєстійкості і організація волонтерства, як базова послуга, що забезпечує рівність в громаді і забезпечує сектори для підтримки і допомоги.

На третьому рівні буде чотири підрівні: підтримане проживання ти тимчасовий або постійний догляд (догляд вдома, денний догляд, підтримане проживання, стаціонарний догляд, відпочинок доглядальників, персональний асистент); підтримка дітей та родин (муніципальна няня, сімейна домівка, супровід під час інклюзивного навчання); відновлення функціональності (соціальна адаптація, дизайн переобладнання помешкань, індивідуальне працевлаштування та супровід, оцінка працездатності, підтримка побуду, транспорт); кризова допомога (кризове втручання, притулок).

Теги: #мінсоцполітики #жолнович

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