Жолнович: Найважливіше у соцсфері - забезпечити людині самостійність та економічну спроможність, на жаль, для багатьох це не очевидно

Оксана Жолнович після відставки уряду заявила, що рада, що мала можливість на посаді міністра соціальної політики творити зміни у філософії соціальної підтримки.

"Дякую за сміливість творити зміни своїй команді, дякую Денис Шмигаль за те, що були дуже соціально орієнтованим прем'єром і підтримували мої ініціативи, дякую Комітету соціальної політики і Галині Третьяковій за співтворення і конструктивну взаємодію, дякую всім партнерам з міжнародних організацій, бізнесу і громадськості за спільні проекти і довіру", - написала Жолнович в мережі Facebook, після того, як Верховна Рада прийняла відставку прем'єра Дениса Шмигаля, що має наслідком відставку всього складу уряду.

Вона додала, що рада, що мала можливість творити зміни у філософії соціальної підтримки.

"Горда, що попри виклики, ми не зациклювалися лише на реагуванні, а здійснювали реформи. Це був крутий досвід, який точно мене змінив. Тож, далі буде", - додала Жолнович.

Коментуючи соціальну сферу, вона зазначила, що допомогти людині в кризі подолати свою зневіру, залежність, прожити втрату, трансформувати себе через біль і творення нових сенсів, забезпечити самостійність та економічну спроможність – дуже складне завдання, якого не досягнеш виплатами чи простими рішеннями.

"Саме це і є найважливіше у соціальній сфері, проте, на жаль, для багатьох не очевидне", - підкреслила Жолнович.

Як повідомлялося, очікується що очікується, що у новому складі уряду посаду міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України посяде перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.