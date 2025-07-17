Інтерфакс-Україна
Події
08:53 17.07.2025

Жолнович: Найважливіше у соцсфері - забезпечити людині самостійність та економічну спроможність, на жаль, для багатьох це не очевидно

2 хв читати
Жолнович: Найважливіше у соцсфері - забезпечити людині самостійність та економічну спроможність, на жаль, для багатьох це не очевидно

Оксана Жолнович після відставки уряду заявила, що рада, що мала можливість на посаді міністра соціальної політики творити зміни у філософії соціальної підтримки.

"Дякую за сміливість творити зміни своїй команді, дякую Денис Шмигаль за те, що були дуже соціально орієнтованим прем'єром і підтримували мої ініціативи, дякую Комітету соціальної політики і Галині Третьяковій за співтворення і конструктивну взаємодію, дякую всім партнерам з міжнародних організацій, бізнесу і громадськості за спільні проекти і довіру", - написала Жолнович в мережі Facebook, після того, як Верховна Рада прийняла відставку прем'єра Дениса Шмигаля, що має наслідком відставку всього складу уряду.

Вона додала, що рада, що мала можливість творити зміни у філософії соціальної підтримки.

"Горда, що попри виклики, ми не зациклювалися лише на реагуванні, а здійснювали реформи. Це був крутий досвід, який точно мене змінив. Тож, далі буде", - додала Жолнович.

Коментуючи соціальну сферу, вона зазначила, що допомогти людині в кризі подолати  свою зневіру, залежність, прожити втрату, трансформувати себе через біль і творення нових сенсів, забезпечити самостійність та економічну спроможність – дуже складне завдання, якого не досягнеш виплатами чи простими рішеннями.

"Саме це і є найважливіше у соціальній сфері, проте, на жаль, для багатьох не очевидне", - підкреслила Жолнович.

Як повідомлялося, очікується що очікується, що у новому складі уряду посаду міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України посяде перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

 

Теги: #соцсфера #жолнович

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:32 07.07.2025
Жолнович розповіла про процедуру оформлення 5 тис. грн виплати по програмі "Пакунок школяра"

Жолнович розповіла про процедуру оформлення 5 тис. грн виплати по програмі "Пакунок школяра"

15:26 24.06.2025
В бідних громадах більша потреба в наданні соціальних послуг - Жолнович

В бідних громадах більша потреба в наданні соціальних послуг - Жолнович

11:55 24.06.2025
Жолнович: маємо допомагати людям, які заходять в літній вік, зберігати свої компетенції і набувати нові

Жолнович: маємо допомагати людям, які заходять в літній вік, зберігати свої компетенції і набувати нові

18:40 21.03.2023
Кабмін запускає пілотний проєкт із фінансування закладів соцсфери за кількістю наданих послуг - Шмигаль

Кабмін запускає пілотний проєкт із фінансування закладів соцсфери за кількістю наданих послуг - Шмигаль

12:24 17.12.2019
ВР відхилила постанову про забезпечення виконання рішення КС у сфері соцзахисту населення

ВР відхилила постанову про забезпечення виконання рішення КС у сфері соцзахисту населення

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 154 од. спецтехніки

Ворог вдарив дронами по Дніпропетровщині, одна жертва і десять постраждалих

Арахамія оприлюднив кандидатський склад нового уряду України

Зеленський про удар по Добропіллю: Це просто жахливий, тупий російський терор

Зеленський: Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради про Шмигаля як нового міністра оборони

ОСТАННЄ

Українська ППО збила 36 з 64 ворожих "шахедів"

Точицький: Йду з посади, залишаючись на своєму місці як громадянин і як амбасадор української культури

Стефанішина: Наступні кілька місяців присвячу трохи більше часу рідним

Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 154 од. спецтехніки

Глава МЗС Латвії закликала Трампа не зволікати з санкціями проти РФ

Ворог атакував дроном чоловіка в Херсоні, він у лікарні

Ворог вдарив дронами по Дніпропетровщині, одна жертва і десять постраждалих

Рятувальники ліквідували пожежу на міському ринку в Чернігові

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

17 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА