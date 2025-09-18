Інтерфакс-Україна
16:40 18.09.2025

Рада прийняла закон про Єдину інформаційну систему соціальної сфери

Верховна Рада прийняла закон про Єдину інформаційну систему соцсфери, який пропонує створення інтегрованого довідково-інформаційного середовища для об’єднання усіх електронних інформаційних ресурсів соціальної сфери.

За відповідний законопроєкт №11377 на засіданні у четвер проголосувало 229 народних депутатів.

Закон встановлює правові та організаційні засади функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), у якій передбачено централізоване збирання, обробку, збереження і облік електронних даних про всіх отримувачів соціальної підтримки. Система має забезпечити стандартизацію даних, міжреєстрову взаємодію, а також прозорість і доступність соціальних послуг.

Буде об’єднано понад 30 існуючих реєстрів і баз даних соціальної сфери, а також створено “соціальну історію” кожної особи, аналогічну до медичної картки, яка дозволятиме відслідковувати всі надані форми соціальної підтримки.

Для захисту персональних даних громадян планується забезпечити багаторівневу систему гарантій. Так, лише уповноважені суб’єкти зможуть обмінюватися даними, а відкриті дані будуть оприлюднюватися відповідно до закону “Про доступ до публічної інформації”.

Як повідомили Мінсоцполітики, закон передбачає об’єднання всіх поточних реєстрів та баз даних соціальної сфери в єдину систему — ЄІССС, що серед іншого розширить можливості для інформаційних обмінів з іншими державними реєстрами, що прискорить оформлення та отримання соціальної підтримки, а також інших послуг.

Зазначається, що система запрацювала по всій Україні у 2022 році, і на сьогодні нею активно користуються 26 тис. фахівців, зокрема, працівники органів соціального захисту населення, представники органів місцевого самоврядування, центрів надання адмінпослуг (ЦНАП) та управління Пенсійного фонду України (ПФУ).

“Дотепер розрізненість ресурсів ускладнювала їхню роботу, а отримувачі соціальної підтримки стикалися з бюрократією, збираючи безліч довідок. Прийняття закону про ЄІССС вирішить ці проблеми, адже всі верифіковані користувачі працюватимуть в одній системі. Це також допоможе мінімізувати корупційні ризики та зловживання на місцях, адже рішення прийматимуться на основі прозорих алгоритмів”, - додали відомстві.

Зокрема, закон передбачає, що людям чи сім’ям, які потребують підтримки, не доведеться витрачати зайвий час на збір довідок та візити до установ, а звернутися по допомогу (як-от комплексна послуга “єМалятко”, “Пакунок школяра” або сервіси для переселенців) можна буде онлайн або особисто в будь-якій точці України, а завдяки автоматичному обміну даними між реєстрами, запит буде опрацьовано ще швидше.

Крім того, система забезпечить моніторинг даних, що допоможе краще планувати та розподіляти ресурси на всіх рівнях.

У відомстві нагадали, що адміністратором ЄІССС є державне підприємство “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності України”.

