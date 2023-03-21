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18:40 21.03.2023

Кабмін запускає пілотний проєкт із фінансування закладів соцсфери за кількістю наданих послуг - Шмигаль

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Кабмін запускає пілотний проєкт із фінансування закладів соцсфери за кількістю наданих послуг - Шмигаль

Кабінет Міністрів України запускає пілотний проєкт із фінансування закладів соціальної сфери за кількістю наданих послуг, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У межах реформи соціального сектору також є сьогодні на порядку денному пілотний проєкт про перехід деяких соцзакладів на фінансування за моделлю того, як працює система медичних гарантій", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, наразі в Україні на медичні заклади виділяють не фіксовану суму, а йдуть виплати за кількість послуг, наданих пацієнтам.

"У межах пілотного проєкту плануємо запровадити схожу модель для соціальних послуг у двох закладах Мінсоцполітики. Ми вже бачили, що така модель сприяє підвищенню якості послуг та ефективності використання бюджетних коштів. Тому будемо її застосовувати і розвивати", - додав він.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, схвалено, що пілотний проєкт здійснюватиметься з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року.

Суть експериментального проєкту полягає в наданні в закладах охорони здоров'я, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Так, передбачено, що бюджетні кошти спрямовуватимуть на оплату наданих учасниками експериментального проєкту таких соціальних послуг: надання прихистку (тривалість надання послуги одній особі - не більше ніж шість місяців); підтримане проживання; догляд стаціонарний (не більше ніж 50 осіб).

Окрім того, може надаватися соціальна послуга соціальної адаптації. Зазначається, що учасниками експериментального проєкту є спеціалізований Трускавецький санаторій "Батьківщина" та спеціалізований Миргородський санаторій "Слава", що належать до сфери управління Мінсоцполітики.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/1909

Теги: #соцсфера #шмигаль #пілотний_проект

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