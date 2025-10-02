Тепло в школах і лікарнях Києва вмикатимуть з 3 жовтня - мер

Опалювальний сезон у Києві для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери буде розпочатий у п’ятницю, 3 жовтня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Подача тепла в ці установи виконується за їх індивідуальними заявками. Цей алгоритм є виправданим для таких закладів, враховуючи їх соціальну спрямованість. Тому рішення про необхідність підключення до тепла ухвалюють керівники закладів і установ. Зважаючи на похолодання, з п’ятниці соціальна сфера вже має можливість підключатись до опалення", - написав Кличко в Телеграм.

Він відзначив, що будівлі лікарень, дитсадків, шкіл оснащені індивідуальними тепловими пунктами, які дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.

"Щодо початку опалювального сезону в житлових будинках. Перш, ніж ухвалити таке рішення, маємо зважити всі фактори: раціональне використання енергоносіїв, недоцільність зайвих витрат на тепло мешканцями, а також ситуацію в енергосистемі. До уваги слід брати не тільки поточні, а й прогнозні температурні показники. Щоб економити і кошти мешканців міста, і енергоресурси. Тому першими отримають тепло, як зазвичай заклади та установи соціальної сфери", - написав Кличко.