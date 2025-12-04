Держбюджет-2026 передбачає 468,5 млрд грн фінансування соціальної сфери

Фото: НБУ

Державний бюджет на 2026 рік передбачає 468,5 млрд грн фінансування Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Верховна Рада України ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2026 рік". Документ передбачає посилення соціальної складової та забезпечує фінансування ключових напрямів державної підтримки населення. Загальний обсяг видатків, визначених для Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, становить 468,5 млрд гривень", - йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Документом передбачається: виплата пенсій з державного бюджету – 251,3 млрд грн; підтримка громадян у складних життєвих обставинах – 102,7 млрд грн, зокрема: 9,2 млрд грн – базова соціальна допомога; 48,4 млрд грн – підтримка ВПО.

Також держбюджет передбачає підтримку сімей з дітьми в сумі 52,7 млрд грн, зокрема 24,5 млрд грн спрямовується на запуск нових програм: одноразова виплата при народженні дитини – 50 тис. грн; щомісячна допомога для догляду за дитиною до однорічного віку – 7 тис. грн; щомісячна допомога для догляду за дитиною від року до трирічного віку "єЯсла" при виході батьків на роботу – 7 тис. грн; надання одноразової грошової допомоги учням перших класів "Пакунок школяра" – 5 тис. грн.

Крім того, на соціальний захист осіб з інвалідністю виділять 9,9 млрд грн; на субсидії та пільги – 42,3 млрд грн; на розвиток системи соціальних послуг – 2,4 млрд грн; на інші соціальні виплати – 2,1 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2024 передбачав 470 млрд грн на фінансування соціальної сфери, а держбюджет-2025 передбачає 422,6 млрд грн на фінансування Мінсоцполітики.