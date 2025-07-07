Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла про процедуру оформлення 5 тис. грн виплати по програмі "Пакунок школяра".

"Пакунок школяра" буде доступний після того як батьки запишуть дитину в школу, шкільна система передає цю інформацію нам в Пенсійний фонд і в "Дії" людям приходить пуш-сповіщення, що вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявкою через "Дію", що готові, і на їх спеціальну віртуальну карту в "Дії" зараховують гроші". Все дуже просто", - сказала Жолнович в ефірі національного телемарафону в понеділок.

За її словами, якщо у батьків дитини немає "Дії", тоді після зарахування дитини в школу, необхідно прийти в Пенсійний фонд і підписати відповідну заяву в будь-якому сервісному центрі, вказавши рахунок для зарахування коштів.

Міністр зазначила, визначити магазин, в якому можна розрахуватися даною виплатою, можна буде по кодах діяльності магазинів, зокрема, з дитячими товарами.

Вона додала, що витрачати кошти можна буде як в офлайн так і в онлайн магазинах.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів України запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через "Дію", а гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.