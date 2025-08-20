Інтерфакс-Україна
Події
14:59 20.08.2025

КМДА про затримку з оформленням статусу критичних підприємств: це прямі повноваження КМВА

Київська міська військова адміністрація спростувала інформацію про нібито невиконання або невчасне виконання нею доручень, повʼязаних з порядком надання столичним підприємствам статуту критичних, та заявила про відповідальність Київської міської військової адміністрації у цьому питанні.

"Інформація, поширена начальником КМВА, про нібито невиконання або невчасне виконання міською державною адміністрацією доручень, повʼязаних з порядком надання столичним підприємствам статуту критичних, маніпулятивна та така, що не відповідає дійсності. Питання визнання підприємств критично важливими та затвердження критеріїв, змін і доповнень до них чітко визначені законом як прямі повноваження Київської міської військової адміністрації", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті КМДА в середу.

В КМДА заявляють, що її структурні підрозділи вчасно підготували звернення з необхідним пакетом документів та подали на погодження Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України 13 серпня, і стверджують, що начальнику КМВА "про це достеменно відомо", але досі не отримала відповідного погодження від міністерства.

"Крім того, низка життєво важливих питань, зокрема і щодо визнання критичності підприємств, продовжує протягом тривалого часу перебувати без розгляду начальника КМВА з незрозумілих причин", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, начальник КМВА Тимур Ткаченко у вівторок висунув звинувачення на адресу працівників КМДА у невчасній подачі змін до розпорядження, яке визначає порядок надання підприємствам статусу критичних під час воєнного стану. "Кабінет міністрів встановив чіткий термін — один місяць. Цей термін було проігноровано. Станом на сьогодні проєкт розпорядження на підпис не подано. У результаті ми маємо затримку з оформленням статусу критичних підприємств", - написав він у Телеграм, додавши, що КМВА "робить усе можливе, щоб виправити ситуацію".

Теги: #підприємства #статус #кмда

