Послуга онлайн-розлучення з’явиться у "Дії " восени – 1-й віце-прем’єр

Запустити онлайн-послугу з розлучення у застосунку "Дія " планується восени, повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми, звичайно, зробимо таку геймифікацію, яка буде максимально вас змушувати подумати, чи вам це потрібно зробити. Але, якщо без жартів, то над такою послугою працюємо, тому що це також важлива послуга під час війни, щоб люди не ходили, не стояли в чергах", - повідомив Федоров на прямій трансляції у соціальній мережі TikTok у четвер.

За його словами, планується запустити найближчими днями "Пакунок школяра", що дозволить батькам отримати 5 тис. грн на Дія.Картку та можливість витратити їх для підготовки до школи.

За його словами, також домовлено, що до вересня відкриють ще кілька онлайн кімнат для одруження, таким чином розвантаживши чергу, яка утворилася у послузі.

Планується запустити електронний акциз у січні 2026 року, повідомив також Федоров, та також запустити до кінця 2025 року послугу зі зміни прізвища.

За словами Федорова, до кінця року планується запустити фундамент послуги "еНотаріат" , а самі послуги будуть доступні у 2026 році році в І кварталі.

Відповідаючи на питання одного з глядачів про те, який проєкт хотілося б реалізувати до 2030 року, Федоров зауважив, що хотів би перетоврити "Дію" і цифрову державу в агентивну державу, побудовану на AI-агентах, яка дозволить оптимізувати роботу десятків тисяч людей, де через цифрові послуги українці отримуватимуть те що потрібно.

"Це будуть тисячі агентів, які будуть надавати різні послуги", наголосив Федоров.

Раніше у липні цього року, Федоров оголошував про масштабні плани з розвитку застосунку "Дія", серед іншого, додати можливість здати на права онлайн, розмитнити авто, змінити прізвище та отримати консульські послуги.