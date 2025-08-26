"ОТП Капітал" запускає новий пайовий фонд "ОТП Максимум" з публічною пропозицією

Компанія з управління активами "ОТП Капітал" (Київ) оголосила про початок з 1 вересня публічної пропозиції нового пайового недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "ОТП Максимум", створеного на 30 років із заявленим обсягом 400 млн грн.

"Фонд орієнтований на реалізацію високоприбуткових інвестиційних стратегій у межах українського ринку", – повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" CEO "ОТП Капітал" Наталя Меженська.

За словами керівника департаменту з питань інвестиційної діяльності "ОТП Капітал" Юрія Олексієнка, ідея створення фонду виникла з огляду на численні запити клієнтів протягом останнього року, які стосувались розміщення інвестицій в інструменти з підвищеною дохідністю, толерантного відношення до зростання ризику та інструментів з максимальною ліквідністю.

"ОТП Максимум" … буде якісним конкурентом існуючим гривневим інструментам – депозитам, ОВДП, корпоративним облігаціям, поточним рахункам тощо. Стратегія Фонду побудована таким чином, що показники його дохідності будуть переважати дохідності ОВДП та досягати рівнів корпоративних облігацій", – запевняє Олексієнко.

Мінімальна сума інвестування до фонду – 1 млн грн, можливість купівлі та продажу – щодня.

КУА "ОТП Капітал" була заснована 2007 року угорською компанією з управління активами OTP Fund Management та українським ОТП Банком. Компанія має 4 вектори діяльності: управляє активами пайових інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, венчурних фондів та активами страхових компаній.

Згідно з інформацією на сайті, під управлінням "ОТП Капітал" знаходяться активи на суму 4,8 млрд грн, кількість клієнтів – 68,7 тис. Під управлінням КУА знаходяться 7 публічних інвестфондів, 4 недержавних пенсійних фонди та 6 приватних інвестиційних фондів.