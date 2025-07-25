Інтерфакс-Україна
Події
11:18 25.07.2025

"Укрзалізниця" запустить центр сповіщень для вантажоперевізників

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"Укрзалізниця" запустить центр сповіщень для вантажоперевізників

АО "Укрзалізниця" (УЗ) анонсувало запуск Центр сповіщень для вантажних клієнтів, який найближчим часом буде доступний на "е.Порталі УЗ-Карго"

Як повідомила пресслужба "Укрзалізниці", завдяки Центру сповіщень можна буде оперативно отримувати оновлення щодо перевезень, важливу інформацію про зміни в роботі сервісів та інші актуальні сповіщення.

Компанія наразі доопрацьовує функціонали сервісу і, щоб зробити Центр сповіщень максимально корисним, попросило майбутніх користувачів до 5 серпня пройти опитування за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1e5Av3E1jHqZVVjWqA9px041EcGn3j3d7Sq5lwtIOh7c/edit.

Теги: #запуск #укрзалізниця #центр_сповіщень

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