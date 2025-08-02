На Львівщині запрацював новий завод - Козицький

На Львівщині відкрили завод, який спеціалізується на переробці рибної продукції, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Запрацював він на базі ПрАТ "Львівський обласний виробничий рибний комбінат". Виробництво відповідає всім міжнародним стандартам, тож найближчим часом планує вихід і на європейський ринок. Майже 300 робочих місць і понад 12 тонн готової продукції щодня", – написав він у Facebook.

За його словами, ринок риби на Львівщині зараз недозабезпечений. Власне виробництво покриває лише 2% потреб. "У нас – понад 5 тисяч гектарів водного дзеркала, десятки підприємств, але потенціал використовується лише частково. І саме такі проєкти, як цей завод допомагають його розкрити", – зазначив Козицький.

Він запевнив, що Львівська ОВА готова до співпраці з тими, хто прагне розвиватися в цьому напрямі, зокрема, через комплексну програму підтримки агросектору, через індивідуальний супровід інвесторів, через участь у розв’язанні логістичних, регуляторних та земельних питань.

Джерело: https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/posts/pfbid0ZNVUHoWGAJTneSNnfZEitWmMQ1bU3baMjGpXEPw1TebXgKpyonggpqxCXfSvjbQil