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11:36 02.08.2023

Іран будує в Білорусі та РФ заводи з виробництва дронів - ISW

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Іран будує в Білорусі та РФ заводи з виробництва дронів - ISW

Іран будує заводи з виробництва безпілотних літальних апаратів у Білорусі та РФ, що допоможе РФ купувати іранські безпілотники і надасть Ірану численні економічні та військові переваги, повідомляється в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW) за 1 серпня.

"Росія виграє, придбавши іранські безпілотники для свого вторгнення в Україну. Ізраїльські та українські ЗМІ зазначають, що будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників у Білорусі зменшить "логістичні проблеми", з якими стикається Росія під час транспортування іранських безпілотників з Ірану до Росії через Близький Схід", - ідеться в повідомленні.

Зазначено, що Іран виграє, отримуючи дохід для своєї економіки в умовах критичної економічної ситуації та гіперінфляції.

"Росія також може принести користь іранським військовим. Наприкінці 2022 року західні ЗМІ припустили, що Іран може отримати російські винищувачі Су-35 в обмін на постачання до Росії безпілотників. Однак останніми місяцями іранські військові дедалі частіше скептично ставляться до отримання Су-35. У березні західні ЗМІ повідомили, що Росія надала Ірану сучасне програмне забезпечення для спостереження і кіберзброю в обмін на дрони. У червні високопоставлений ізраїльський військовий чиновник окремо висловив занепокоєння щодо того, що Росія постачає Ірану західну зброю, захоплену в Україні", - йдеться в повідомленні.

У ISW зазначають, що тісна співпраця Ірану з Білоруссю і РФ може бути частково пов'язана з тим, що Іран підписав довгострокові стратегічні угоди з цими країнами.

"31 липня міністр оборони і тилу збройних сил Ірану бригадний генерал Мохаммад Реза Аштіані підписав із міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним угоду про військове співробітництво... Аштіані і Хренін, можливо, обговорювали створення в Білорусі заводів із виробництва дронів-камікадзе "Шахед" для підтримання російського вторгнення в Україну", - ідеться в повідомленні.

Теги: #іран #бпла #заводи #isw

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