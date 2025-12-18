Семеро постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників у Одесі

Семеро постраждалих станом на після опівночі четверга внаслідок атаки ворожих безпілотників у Одесі, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Наразі відомо про сімох постраждалих. Шістьом людям допомога надана на місці, ще одну особу госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, в Одесі пошкоджено скління багатоповерхівки через атаку ворожих безпілотників ввечері середи.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/12972