01:26 18.12.2025

Семеро постраждалих внаслідок атаки ворожих безпілотників у Одесі

Семеро постраждалих станом на після опівночі четверга внаслідок атаки ворожих безпілотників у Одесі, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Наразі відомо про сімох постраждалих. Шістьом людям допомога надана на місці, ще одну особу госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, в Одесі пошкоджено скління багатоповерхівки через атаку ворожих безпілотників ввечері середи.

