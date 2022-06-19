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16:46 19.06.2022

Рада має намір спростити порядок встановлення фактів народження або смерті на території, де діє воєнний або надзвичайний стан

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Рада має намір спростити порядок встановлення фактів народження або смерті на території, де діє воєнний або надзвичайний стан

Народні депутати мають намір спростити порядок встановлення фактів народження або смерті особи на території, де діє воєнний або надзвичайний стан.

Відповідний законопроєкт № 7310 про внесення змін до деяких законів про особливості встановлення юридичних фактів в умовах воєнного або надзвичайного стану в першому читанні підтримали 273 парламентарії на пленарному засіданні Верховної Ради в неділю, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") в телеграм-каналі.

Законопроєкт, зокрема, пропонує внести зміни до Цивільного процесуального кодексу.

Згідно зі змінами, заява про встановлення факту народження (смерті) особи в межах території, на якій діє воєнний або надзвичайний стан може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду України, незалежно від місця проживання заявника.

Зміни передбачають, що такі справи суд розглядає невідкладно, а схвалене судом рішення підлягає негайному виконанню. Рішення суду про встановлення факту народження (смерті) особи в межах території, де діє воєнний або надзвичайний стан, може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цивільним процесуальним Кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Як повідомлялося, законодавство України передбачає аналогічний спрощений порядок встановлення фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях.

 

Теги: #рада #смерть #народження

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