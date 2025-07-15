Соцпідтримка матерів має зменшити страх жінок перед втратою доходу після пологів – нардеп Третьякова

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Народна депутатка фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова відзначає, що підтримка матері та дитини має передбачати систему заходів з державної підтримки від народження до перших днів життя малечі, включно з повноцінним поверненням мами до роботи, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

Коментуючи ініційований урядом законопроєкт про допомогу сім’ї до та після народження дитини, вона відзначила, що державна підтримка при народженні дитини складатиметься з одноразової грошової виплати в розмірі 50 тис. грн замість 10 тис. 300 грн зараз, а щомісячна допомога на догляд за дитиною у перший рік життя становитиме 7 тис. грн. При цьому держава й надалі платитиме єдиний соцвнесок до трирічного віку дитини або до виходу матері на роботу.

"Йдеться про 7 тис. грн, оскільки така величина є близькою до прожиткового мінімуму. Це має зменшити страх жінок перед втратою доходу та убезпечить від необхідності повертатися до роботи одразу після пологів. Також ця сума корелюється з мінімальною заробітною платою, яка становить 8 тис. грн. Тому ми говоримо про забезпечення хоча б прожиткового мінімуму, аби жінка не втрачала дохід і могла бути поруч з дитиною", – зауважила парламентарка.

Третьякова повідомила, що "Пакунок малюка" зберігається у двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тис. грн. "Особисто я схиляюся до того, щоб "Пакунок малюка" залишився у натуральному вигляді. Він потрібен не для забезпеченої родини, а для жінки в складних життєвих обставинах. Це про підтримку на самому старті, оскільки це своєрідна гарантія, що у жінки є все необхідне для догляду за новонародженим: пелюшки, одяг на різні сезони. А переведення "Пакунка малюка" у грошовий еквівалент нівелює його цінність як символу підтримки й турботи про материнство з боку держави", – вважає вона.

Фінансова підтримка жінок, які вирішили повернутися до роботи вже на другому році після народження дитини, передбачає виплату у 8 тис. грн.

"Ці виплати мають дві ключові мети: з одного боку – стимулювання виходу жінок на роботу, з іншого – часткове покриття витрат на догляд за дитиною. Якщо жінка виходить на роботу, то додатково до заробітної плати вона отримуватиме суму, яку зможе витратити на няню або доглядальницю за дитиною", – наголосила Третьякова.

Крім того, додала вона, важлива і всебічна підтримка родин з дітьми з боку регіональної влади: обов’язкове забезпечення місцями у яслах чи дитсадках, або ж виплата у 8 тис. грн у разі їхньої відсутності. "Якщо немає місць в яслах чи дитсадочках, то органи місцевого самоврядування мають компенсувати це виплатами. Жінка повинна мати вибір: повернутись до роботи чи лишитись із дитиною, але в жодному разі вона не має зазнавати фінансових труднощів", – зазначила парламентарка.

Голова комітету також наголосила на важливості щеплення дівчат від вірусу папіломи людини як одного з елементів державної політики у сфері охорони здоров’я та демографічної безпеки. "З наступного року Україна вперше запроваджує безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), що має надзвичайно важливу функцію – запобігання раку шийки матки. Це теж демографічний захист наших дітей", – переконана Третьякова.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок затвердив проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини, який, зокрема, передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн. Також законопроєкт передбачає щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Крім того, збільшуються виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу, а також впроваджується програма "єЯсла".

У Мінсоцполітики повідомили, що за загальним пакетом, який розробив уряд, сукупний обсяг підтримки на одну родину від народження до досягнення дитиною 18 років становитиме в поточних цінах не менше 1,08 млн грн. Пропонуються також додаткові інструменти підтримки для родин, які виховують дитину з інвалідністю.

Джерело: https://sluga-narodu.com/halyna-tretiakova-pro-vazhlyvist-kompleksnoi-pidtrymky-materynstva-i-dytynstva-v-ukraini/