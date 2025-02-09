Інтерфакс-Україна
Події
12:17 09.02.2025

В Україні за тиждень народилося 4069 малюків

1 хв читати
В Україні за тиждень народилося 4069 малюків

Упродовж останніх семи днів в Україні офіційно зареєстровано 4069 новонароджених малюків.

Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства юстиції України, 2108 з новонароджених – хлопчики, 1961 – дівчатка.

Як повідомлялося, 2024 року в Україні народилося 176 тис. 679 малюків, що становило в середньому менше 3,4 тис. на тиждень. Показник народжуваності в Україні у 2024 р. був на 5,8% менше за показники 2023-го – тоді на світ з’явилося 187,3 тисячі дітей.

Теги: #діти #народження #статистика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:43 16.05.2025
Виплати військовим в квітні зросли до 96,6 млрд грн, закупівлі ЗСУ з держбюджету впали до 62,6 млрд грн - Мінфін

Виплати військовим в квітні зросли до 96,6 млрд грн, закупівлі ЗСУ з держбюджету впали до 62,6 млрд грн - Мінфін

13:18 14.05.2025
Рада ухвалила закон щодо захисту прав депортованих до РФ дітей

Рада ухвалила закон щодо захисту прав депортованих до РФ дітей

10:54 12.05.2025
Число боєзіткнень під час "парадного перемир’я" впало на 15%, обстрілів – на 34%, авіаударів – в 2,4 разу – Генштаб

Число боєзіткнень під час "парадного перемир’я" впало на 15%, обстрілів – на 34%, авіаударів – в 2,4 разу – Генштаб

16:53 09.05.2025
Ще дев'ятьох дітей повернули в Україну з тимчасово окупованих територій

Ще дев'ятьох дітей повернули в Україну з тимчасово окупованих територій

05:20 09.05.2025
Дитячі літні табори в Криму можуть бути використані РФ для запобігання українським атакам по військових об'єктах окупантів – ISW

Дитячі літні табори в Криму можуть бути використані РФ для запобігання українським атакам по військових об'єктах окупантів – ISW

14:09 08.05.2025
Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей

Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей

23:33 07.05.2025
Повернення депортованих дітей має стати умовою миру — Зарівна

Повернення депортованих дітей має стати умовою миру — Зарівна

03:36 06.05.2025
На Київщині на групу школярів напав собака, семеро дітей у лікарні – поліція

На Київщині на групу школярів напав собака, семеро дітей у лікарні – поліція

16:36 05.05.2025
Україна розпочала створення національної ДНК-бази родичів зниклих дітей - МВС

Україна розпочала створення національної ДНК-бази родичів зниклих дітей - МВС

20:05 02.05.2025
На підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще шість дітей – Єрмак

На підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще шість дітей – Єрмак

ВАЖЛИВЕ

Ziferblat до українців за кордоном: Ми робимо важливу місію нагадування про війну, ваш голос дуже допоможе

Без сильніших санкцій в РФ не шукатимуть реальної дипломатії – Зеленський

Зеленський про російський удар по автобусу під Білопіллям: Це було свідоме вбивство цивільних

Під Білопіллям 7 травмованих і 9 загиблих внаслідок удару по автобусу

Впродовж доби зафіксовано 145 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Єрмак назвав зустріч з американською та турецькою сторонами в Стамбулі дуже продуктивною

Шмигаль про удар по автобусу під Білопіллям: Закликаємо партнерів застосувати весь тиск на РФ, щоб припинити загибель людей

Літак Зеленського приземлився в Жешуві, але через годину планується виліт до Риму

У Швеції раптово помер підозрюваний у шпигунстві дипломат, справа пов'язана з експослом в Україні

Найближчі дні в Україні будуть теплішими, але скрізь очікуються дощі

Удар РФ по автобусу під Білопіллям демонструє наміри РФ вчинити в Україні геноцид - Свириденко

Сили оборони збили вночі 36 ворожих дронів з 62, ще 6 локаційно втрачені

Держетнополітики 20 травня почне шукати ознаки афілійованості Київської митрополії УПЦ (МП) з іноземною церквою

Літак Зеленського вилетів з Тирани до Жешува

Ziferblat до українців за кордоном: Ми робимо важливу місію нагадування про війну, ваш голос дуже допоможе

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА