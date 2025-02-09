В Україні за тиждень народилося 4069 малюків

Упродовж останніх семи днів в Україні офіційно зареєстровано 4069 новонароджених малюків.

Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства юстиції України, 2108 з новонароджених – хлопчики, 1961 – дівчатка.

Як повідомлялося, 2024 року в Україні народилося 176 тис. 679 малюків, що становило в середньому менше 3,4 тис. на тиждень. Показник народжуваності в Україні у 2024 р. був на 5,8% менше за показники 2023-го – тоді на світ з’явилося 187,3 тисячі дітей.