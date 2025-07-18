Дитячий магазин еко-брендів Pokito відкриється у Ocean Mall

Дитячий магазин еко-брендів Pokito, з фокусом на вік від 1 до 10 років, відкриється у Ocean Mall, повідомили у преслужбі компанії.

"Pokito розпочав свою діяльність у 2023 році з чіткою місією: запропонувати українським батькам якісний, екологічний та естетично привабливий одяг для дітей віком до 10 років. Ми пропонуємо рішення, які відповідають щоденним викликам активного дитинства: комфорт, практичність, довговічність, безпечні матеріали та сучасний дизайн", - розповіла засновниця Pokito Ірина Зуєва.

В асортименті магазину площею 80 кв. м, який розміститься на розважальному поверсі Ocean Mall, будуть представлені перевірені європейські та вітчизняні бренди, які зарекомендували себе відповідальним виробництвом, високими стандартами якості та турботою про дитину. Представлений дитячий одяг, взуття і супутні товари об'єднує одна ідея — практичність, якість і турбота про комфорт дитини. Наразі портфоліо магазину складає 15 брендів. Серед бестселерів - іспанські Boboli та Cóndor, данські Liewood та Konges Sløjd, британській Mimi & Lula та ін.

Основні вимоги до виробників - підтверджена репутація завдяки високій якості матеріалів, відповідальному виробництву та екологічним стандартам, безпечний склад та сертифікати, підтверджуючі це. З українських брендів вже представлені Ukrglamour - вишиванки (м.Луцьк), Elf-Kids - головні убори (м. Одеса).

"Ми хочемо, щоб річ носилася, не втратила свій вигляд після двох-трьох циклів прання, і радувала батьків тим, що вони зробили правильний вибір, обравши товари Pokito. Це створює довіру і гарантує, що наші клієнти повернуться до нас знову", - зазначила Зуєва.

Щодо іноземних брендів, вона підкреслила, що обирають ті, які вже завоювали прихильність за кордоном завдяки своїм властивостям, але ще не набули популярності на українському ринку, що дає змогу зробити вітчизняним клієнтам унікальну торгову пропозицію.

ТРЦ Ocean Mall - торговельний об'єкт формату retail resort. Загальна площа - 300 тис. кв. м, паркінг на 4 тис. машиномісць. ТРЦ поєднає 800 магазинів та 50 ресторанів. Серед найбільших орендарів продуктовий супермаркет "Сільпо", флагманські магазини найбільших рітейлерів світу в сегментах моди, спорту, товарів для оселі. Понад 30 тис кв. м у ТРЦ Ocean Mall відведено під розваги, у тому числі розважальний парк для всієі родини Galaxy та семизальний мультиплекс кинотеатр.