18:11 07.12.2025

Лідери Нідерландів, Фінляндії та Великої Британії обговорили гарантії безпеки для України та нові варіанти її підтримки

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр Великої Британії Кір Стармер обговорили надання Україні гарантій безпеки, а також нові варіанти її підтримки, говорили також про "необхідність залучення Європи до питань, що стосуються її майбутнього".

"Для Європи важливо продовжувати співпрацювати, щоб підтримати Україну в мирних переговорах. Я обговорив останні події з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єром Великої Британії Кіром Стармером", - написав Схоф у соціальній мережі Х у неділю.

За словами Схофа, сторони "говорили про надання Україні гарантій безпеки в разі досягнення угоди, а також про необхідність залучення Європи до питань, що стосуються її майбутнього. Ми також розглянули нові варіанти підтримки України, щоб вона могла продовжувати захищатися від Росії та зміцнювати свої позиції за столом переговорів".

