14:19 06.11.2025

Україна отримає доступ до оборонного фонду Євросоюзу (EDF) – Єврорада

Рада Європи та Європейський парламент досягли попередньої згоди щодо заходів стимулювання інвестицій у сферу оборони в рамках поточного бюджету ЄС з метою реалізації так званого плану "ReArm Europe", також угода містить рішення про асоціювання України з Європейським оборонним фондом (European Defence Fund), повідомляється на сайті Євроради.

"Досягнута сьогодні угода про стимулювання інвестицій у сферу оборони в рамках поточного бюджету ЄС є важливою віхою у реалізації плану "ReArm Europe" та прогресу ЄС у напрямку підвищення нашої оборонної готовності до 2030 року. Ми маємо максимально збільшити наші інвестиції в оборонні технології та технології подвійного призначення, щоб підготуватися до майбутнього – разом у Європі та з Україною", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

EDF був створений для підвищення конкурентоспроможності та ефективності ЄС в оборонному секторі. На досягнення цих цілей на період з 2021 року по 2027 рік влада Європейського Союзу виділила близько EUR 9,5 млрд.

Законодавці, зокрема, домовилися розширити фінансову підтримку ЄС в рамках "Горизонту Європи" (Horizon Europe ) на підприємства подвійного призначення та підприємства, пов’язані з обороною, при цьому в основному зберігши правила придатності, які вже існують в інструментах ЄС, таких як SAFE ("Інструмент заходів безпеки для Європи") та EDIP ("Європейська оборонна програма").

Крім того, законодавці домовилися залучити Україну до Європейського оборонного фонду, створивши таким чином нові можливості для українських суб’єктів господарювання долучитися в майбутньому до спільних досліджень і розробок ЄС у сфері оборони.

Як повідомлялось, "ReArm Europe" — це ініціатива ЄС, спрямована на збільшення видатків на оборону та зміцнення військового потенціалу.

