15:39 06.10.2025

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан просто гальмує незворотній процес щодо вступу України до Європейського союзу, на це має вплив лише час, і Орбан залишиться в історії, як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС, заявив президент України Володимир Зеленський.

Це просто несправедливо розказувати байки про Україну. Це сьогодні одна людина, якїй здається, що вона має вплив. Вплив має тільки час. Прем'єр-міністр Угорщини, на жаль, зараз просто гальмує цей процес, який не зворотній. Україна все одно буде (членом ЄС – ІФ-У). І в історії залишиться, що Угорщина, а саме єдиний прем'єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС", - сказав Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у понеділок.

Президент пояснив, що можлива зміна у процедурі для вступу України до ЄС – це шлях, як зробити це без Угорщини. У випадку її зміни Україна буде звертатися до Нідерландів та інших країн, але також залишається і звичайна процедура вступу.

Зеленський наголосив на необхідності тиску всіх країн ЄС на прем’єр-міністра Угорщини, оскільки він не має права блокувати Україну, якщо Україна все виконує згідно відповідного процесу.

