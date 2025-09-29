Інтерфакс-Україна
Політика
17:58 29.09.2025

Кошта вважає можливим змінити формат голосування в ЄС задля відкриття переговорного кластеру з Україною –дипломат

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що є шанси змінити з одностайного на голосування кваліфікованою більшістю рішення відкрити переговорні кластери щодо вступу України в Європейський союз.

Про це у понеділок в Брюсселі журналістам на умовах анонімності повідомив високопосадовий європейський дипломат. За його словами, питання переговорів щодо вступу України в ЄС стоїть на порядку денному неформального засідання Європейської ради, яке пройде 1 жовтня у Копенгагені.

"Тема, яка неминуче буде обговорюватися - це розширення, процесу вступу України. Ми, як Союз, можемо гарантувати, що процес вступу України, а також інших країн, дійсно просуватиметься вперед на основі підходу, що базується на заслугах. Як ви знаєте, Президент Європейської Ради під час свого туру столицями вивчав можливості з лідерами зміни рамок переговорів для країн, щоб кластери можна було відкривати кваліфікованою більшістю, тоді як їх все одно потрібно буде закривати одноголосно. Звичайно, ця зміна вимагала б одноголосності, тому ми вимагали б, щоб усі держави-члени погодилися на цю зміну", - розповів він.

При цьому високопосадовий дипломат вказав, що це не нова ідея, адже була запропонована Словенією та Німеччиною кілька років тому. "На той час це не спрацювало. Президент розуміє, що існує терміновість, тому варто повернути це питання на розгляд. Подивимося, чи станеться це на зустрічі, в кулуарах, і оцінимо, чи доцільно йти цим шляхом", - пояснив співрозмовник журналістів.

Він також запевнив, що не треба хибно оцінювати Президента, адже він намагається щось робити тільки тоді, "коли він побачить, що є шанс". "Зараз я не буду вдаватися в подробиці розмов, які він мав з лідерами під час туру столицями, але якщо він побачить, що немає жодних шансів на те, щоб це відбулося за умови необхідної одностайності, він не висував би це питання. Тож наразі, враховуючи контакти, які він мав, у нього не складається враження, що це абсолютно неможливо. І доки це не буде повністю неможливим, він продовжуватиме свої контакти. Але, звісно, ​​він не Дон Кіхот, тому він захоче рухатися вперед з чимось, що не є неможливим", - переконаний співрозмовник журналістів.

