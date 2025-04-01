Інтерфакс-Україна

Політика

12:43 01.04.2025

Україна останнім часом відкрила 8 нових дипустанов в Африці

1 хв читати
Україна останнім часом відкрила 8 нових дипустанов в Африці
Фото: сайт Президента України

Кількість українських дипломатичних установ в країнах Африки збільшилась з десяти до 18 останнім часом, що створює можливість протидіяти впливу РФ на континент, відзначає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та моїм заступником Ігорем Брусилом провели важливу розмову з послами України в країнах Африки. Президент України поставив чітке завдання — посилювати політичну, економічну та гуманітарну присутність України на Африканському континенті. І ми вже маємо конкретні результати: відкрито 8 нових дипустанов, загалом працюють 18 наших представництв. Це не просто цифри — це можливість подолати багаторічний вплив рф на регіон", - написав Єрмак в Телеграм у вівторок за підсумками зустрічі.

Він відзначив, що "нам потрібна проукраїнська Африка" і закликав дипломатів "до максимальної активності 24/7".

"Серед пріоритетів — залучення африканських держав до Міжнародної коаліції за повернення незаконно вивезених українських дітей, розвиток економічних, військово-технічних, освітніх проєктів. Маємо діяти рішуче", - додав Єрмак.

Як повідомлялося, Україна після повномасштабного вторгнення РФ 2022 року станом на листопад 2024 року відкрила дипустанови в Ботсвані, Гані, Демократичній Республіці Конго, Кот-д'Івуарі, Мавританії, Мозамбіку та Руанді. Тоді ж президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття ще трьох найближчим часом.

 

Теги: #дипустанови #єрмак #африка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 31.03.2025
Єрмак: Ще одного молодого українця вдалося врятувати з окупації

Єрмак: Ще одного молодого українця вдалося врятувати з окупації

11:08 29.03.2025
Україна повернула ще п’ять українських дітей з тимчасово окупованих територій та РФ

Україна повернула ще п’ять українських дітей з тимчасово окупованих територій та РФ

13:22 28.03.2025
Повернення українських дітей має бути центральною частиною будь-якого мирного процесу - Єрмак

Повернення українських дітей має бути центральною частиною будь-якого мирного процесу - Єрмак

09:57 28.03.2025
Єрмак: РФ намагається зірвати рух до миру та обирає продовження війни

Єрмак: РФ намагається зірвати рух до миру та обирає продовження війни

17:52 24.03.2025
Єрмак про удар по Сумах, де постраждало 74 людей: Так путін "припиняє" бити по цивільних

Єрмак про удар по Сумах, де постраждало 74 людей: Так путін "припиняє" бити по цивільних

18:40 21.03.2025
Єрмак: ми вітаємо ідеї жорстких економічних дій проти Росії, якщо вона не припинить вогонь

Єрмак: ми вітаємо ідеї жорстких економічних дій проти Росії, якщо вона не припинить вогонь

06:07 20.03.2025
Єрмак обговорив з представниками G7 розмову Трампа та Зеленського, зустріч у Джідді та гарантії безпеки

Єрмак обговорив з представниками G7 розмову Трампа та Зеленського, зустріч у Джідді та гарантії безпеки

22:21 19.03.2025
Єрмак про нову атаку дронів: РФ має припинити це не на словах

Єрмак про нову атаку дронів: РФ має припинити це не на словах

14:10 19.03.2025
Триває робота над чіткою стратегією подальших дій з партнерами - Єрмак

Триває робота над чіткою стратегією подальших дій з партнерами - Єрмак

23:44 17.03.2025
Єрмак про зустріч делегацій України та США: чудова робоча зустріч, на якій обговорювалися предметні речі

Єрмак про зустріч делегацій України та США: чудова робоча зустріч, на якій обговорювалися предметні речі

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Україна ніколи не визнає жодні вкрадені Росією території, не погодиться на обмеження армії

Зеленський: якщо РФ порушує домовленості і США дієво відповідають, ми всі довіряємо США і президенту

Європа єдина у невизнанні окупованих територій України російськими, від США натомість надходять сигнали про компроміси – Зеленський

Участь Європи за столом перемовин щодо закінчення війни безальтернативна, Європу будуть представляти Франція і Британія – Зеленський

Зеленський: умови щодо угоди з США про корисні копалини постійно змінюються

ОСТАННЄ

Каллас: відповідальність за злочини керівництва РФ та військові злочини має бути більш автоматичною

Сибіга: Україна ніколи не визнає жодні вкрадені Росією території, не погодиться на обмеження армії

Глава МЗС Литви: єдиним ефективним інструментом для переговорів є тиск на Росію

Дві третини українців за вибори одразу після завершення військового стану, у Зеленського росте індекс довіри

Євросоюз має все необхідне для захисту від митних заходів США - голова ЄК

73% українців вважає, що для України погано, що Трамп став президентом США

Маск підтримав Ле Пен, паралельно звинувативши політичних противників у зловживанні системою правосуддя

"Євросолідарність" ініціює звернення Ради до Конгресу США щодо нової резолюції про підтримку України - Порошенко

Мери Києва та Тулузи обговорили економічну та культурну співпрацю

Уряд Орбана запускає опитування угорців щодо членства України в ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА