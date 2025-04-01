Україна останнім часом відкрила 8 нових дипустанов в Африці

Фото: сайт Президента України

Кількість українських дипломатичних установ в країнах Африки збільшилась з десяти до 18 останнім часом, що створює можливість протидіяти впливу РФ на континент, відзначає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та моїм заступником Ігорем Брусилом провели важливу розмову з послами України в країнах Африки. Президент України поставив чітке завдання — посилювати політичну, економічну та гуманітарну присутність України на Африканському континенті. І ми вже маємо конкретні результати: відкрито 8 нових дипустанов, загалом працюють 18 наших представництв. Це не просто цифри — це можливість подолати багаторічний вплив рф на регіон", - написав Єрмак в Телеграм у вівторок за підсумками зустрічі.

Він відзначив, що "нам потрібна проукраїнська Африка" і закликав дипломатів "до максимальної активності 24/7".

"Серед пріоритетів — залучення африканських держав до Міжнародної коаліції за повернення незаконно вивезених українських дітей, розвиток економічних, військово-технічних, освітніх проєктів. Маємо діяти рішуче", - додав Єрмак.

Як повідомлялося, Україна після повномасштабного вторгнення РФ 2022 року станом на листопад 2024 року відкрила дипустанови в Ботсвані, Гані, Демократичній Республіці Конго, Кот-д'Івуарі, Мавританії, Мозамбіку та Руанді. Тоді ж президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття ще трьох найближчим часом.