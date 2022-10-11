Події

14:16 11.10.2022

Окупанти під час обстрілів 10 жовтня пошкодили дипустанови іноземних держав у Києві – МЗС

1 хв читати
Окупанти під час обстрілів 10 жовтня пошкодили дипустанови іноземних держав у Києві – МЗС

Під час масованого ракетного обстрілу по цивільній інфраструктурі України 10 жовтня російські терористи цілилися, зокрема, по об'єктах дипломатичних установ іноземних держав у Києві, йдеться у коментарі прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка, оприлюдненому у вівторок.

"Одна із ракет пошкодила візовий відділ посольства Німеччини в Україні, який розміщується в одному із офісних центрів Києва, а друга – будівлю, в якій працює персонал Консультативної місії ЄС. Внаслідок ракетної атаки держави-агресора, іноземним дипустановам було завдано матеріальної шкоди, поставлено під загрозу життя і здоров’я іноземних дипломатів та співробітників", - розповів Ніколенко.

За його словами, такими діями РФ перетнула "нову червону лінію у своїх злочинних діяннях". "Атаки на іноземні дипустанови є воєнним злочином, грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини, відповідно до якої приміщення дипломатичних установ є недоторканими", - наголошується в коментарі.

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту засудити ракетну атаку РФ і посилити санкційний тиск проти Кремля, а також невідкладно надати Україні сучасні засоби протиповітряного та протиракетного захисту. "Зі свого боку, українська сторона готова надати відповідним дипмісіям необхідне сприяння задля відновлення пошкодженої інфраструктури, а також проведення розслідування чергових воєнних злочинів Росії", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Теги: #мзс #обстріли #дипустанови

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:26 11.10.2022
Окупанти обстріляли два об'єкти критичної інфраструктури у Ладижині та Вінницькому районі, поранено три особи – голова Вінницької ОВА

Окупанти обстріляли два об'єкти критичної інфраструктури у Ладижині та Вінницькому районі, поранено три особи – голова Вінницької ОВА

14:06 11.10.2022
ЗСУ за 10 жовтня збили 43 ворожі ракети різних типів, за ранок вівторка - 12 крилатих ракет - спікер командування Повітряних сил

ЗСУ за 10 жовтня збили 43 ворожі ракети різних типів, за ранок вівторка - 12 крилатих ракет - спікер командування Повітряних сил

13:07 11.10.2022
30% Львова залишилося без електрики – Садовий

30% Львова залишилося без електрики – Садовий

12:36 11.10.2022
Наразі відомо про три вибухи на двох об'єктах енергетики у Львівській області - ОВА

Наразі відомо про три вибухи на двох об'єктах енергетики у Львівській області - ОВА

12:24 11.10.2022
Попередньо вдарили по об'єкту енергетики у Львівській області – голова ОВА

Попередньо вдарили по об'єкту енергетики у Львівській області – голова ОВА

11:25 11.10.2022
Лідери країн-членів Бухарестської дев'ятки, а також Північної Македонії та Чорногорії зажадали від РФ негайно припинити атаки на цивільну інфраструктуру в Україні

Лідери країн-членів Бухарестської дев'ятки, а також Північної Македонії та Чорногорії зажадали від РФ негайно припинити атаки на цивільну інфраструктуру в Україні

11:01 11.10.2022
Унаслідок ранкових обстрілів Запоріжжя один цивільний загинув, пошкоджено автосалон і трубопровід – К.Тимошенко

Унаслідок ранкових обстрілів Запоріжжя один цивільний загинув, пошкоджено автосалон і трубопровід – К.Тимошенко

10:55 11.10.2022
Сили української ППО збили російські ракети та дрони на Одещині, Хмельниччині та Київщині

Сили української ППО збили російські ракети та дрони на Одещині, Хмельниччині та Київщині

10:41 11.10.2022
Музеї Києва, які постраждали від ракетного обстрілу, звертаються по допомогу у відновленні

Музеї Києва, які постраждали від ракетного обстрілу, звертаються по допомогу у відновленні

08:56 11.10.2022
В Україні знеструмленими залишаються 301 населений пункт, 10 жовтня загинуло 19 людей

В Україні знеструмленими залишаються 301 населений пункт, 10 жовтня загинуло 19 людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" повідомив про викрадення окупантами заступника директора ЗАЕС із персоналу

Уряд просить громадян у вівторок також обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00

Сили ППО України у вівторок знищили 20 російських ракет і 13 дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

"Армія дронів" підписала контракти про закупівлю 986 дронів на 1,9 млрд грн

РФ завдала ударів по енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській області, багато населених пунктів без світла - ОВА

ОСТАННЄ

Порошенко на зустрічі з послом США закликав збільшити постачання зброї та підтримати членство України в НАТО

Водо- та енергопостачання у всіх будинках Києва буде повністю відновлено до кінця дня – Поворозник

У Києві впроваджено дистанційне навчання у школах до кінця тижня

Голова Львівської ОВА закликав громадян зробити запас води, зарядити телефони та павербанки у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів російськими окупантами

Кличко: На виготовлення скла для пішохідно-велосипедного мосту в Києві знадобиться до трьох тижнів

"Енергоатом" повідомив про викрадення окупантами заступника директора ЗАЕС із персоналу

Уряд просить громадян у вівторок також обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00

Унаслідок ракетного обстрілу 10 жовтня загинули 20 осіб, 108 травмовані – пресофіцер ДСНС

На Дніпропетровщині ворожа ракета сильно пошкодила високовольтну підстанцію

Сили ППО України у вівторок знищили 20 російських ракет і 13 дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА