Окупанти під час обстрілів 10 жовтня пошкодили дипустанови іноземних держав у Києві – МЗС

Під час масованого ракетного обстрілу по цивільній інфраструктурі України 10 жовтня російські терористи цілилися, зокрема, по об'єктах дипломатичних установ іноземних держав у Києві, йдеться у коментарі прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка, оприлюдненому у вівторок.

"Одна із ракет пошкодила візовий відділ посольства Німеччини в Україні, який розміщується в одному із офісних центрів Києва, а друга – будівлю, в якій працює персонал Консультативної місії ЄС. Внаслідок ракетної атаки держави-агресора, іноземним дипустановам було завдано матеріальної шкоди, поставлено під загрозу життя і здоров’я іноземних дипломатів та співробітників", - розповів Ніколенко.

За його словами, такими діями РФ перетнула "нову червону лінію у своїх злочинних діяннях". "Атаки на іноземні дипустанови є воєнним злочином, грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини, відповідно до якої приміщення дипломатичних установ є недоторканими", - наголошується в коментарі.

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту засудити ракетну атаку РФ і посилити санкційний тиск проти Кремля, а також невідкладно надати Україні сучасні засоби протиповітряного та протиракетного захисту. "Зі свого боку, українська сторона готова надати відповідним дипмісіям необхідне сприяння задля відновлення пошкодженої інфраструктури, а також проведення розслідування чергових воєнних злочинів Росії", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.