Інтерфакс-Україна
Події
18:27 26.11.2025

Кабмін призначив Бутенка держсекретарем Мінветеранів

1 хв читати
Кабмін призначив Бутенка держсекретарем Мінветеранів

Кабінет міністрів призначив Юрія Бутенка державним секретарем Міністерства у справах ветеранів України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

До цього Бутенко виконував обовʼязки держсекретаря, а раніше був начальником Управління стратегічного планування та відновлення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Теги: #мінветеранів #держсекретар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:43 14.11.2025
Мінветеранів пропонує Швейцарії створити багатосторонній донорський фонд підтримки ветеранської спільноти

Мінветеранів пропонує Швейцарії створити багатосторонній донорський фонд підтримки ветеранської спільноти

14:31 28.10.2025
Мінветеранів запустило єдину цифрову платформу для ветеранів "Ветеран Pro"

Мінветеранів запустило єдину цифрову платформу для ветеранів "Ветеран Pro"

12:20 21.10.2025
Мінветеранів запускає програму адаптації для Захисників, які повністю або частково втратили зір

Мінветеранів запускає програму адаптації для Захисників, які повністю або частково втратили зір

16:47 08.10.2025
В прокат виходить фільм "Друге дихання" режисерки Кондакової про підкорення Кіліманджаро ветеранами

В прокат виходить фільм "Друге дихання" режисерки Кондакової про підкорення Кіліманджаро ветеранами

10:32 23.09.2025
Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

12:13 18.09.2025
У Терапевтичному саду на ВДНГ в Києві висадять понад 12 тис. рослин - Мінветеранів

У Терапевтичному саду на ВДНГ в Києві висадять понад 12 тис. рослин - Мінветеранів

14:12 16.09.2025
Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

07:30 18.08.2025
Майже 40% фахівців із супроводу ветеранів самі є ветеранами, члени їхніх родин або родин загиблих захисників

Майже 40% фахівців із супроводу ветеранів самі є ветеранами, члени їхніх родин або родин загиблих захисників

09:06 07.08.2025
Голова НАЗК має погоджувати з держсекретарем Кабміну встановлення собі матдопомоги на оздоровлення

Голова НАЗК має погоджувати з держсекретарем Кабміну встановлення собі матдопомоги на оздоровлення

16:26 04.08.2025
Понад 1 тис. закладів первинної меддопомоги надають ветеранам розширений перелік безоплатних послуг - Мінветеранів

Понад 1 тис. закладів первинної меддопомоги надають ветеранам розширений перелік безоплатних послуг - Мінветеранів

ВАЖЛИВЕ

У Силах оборони півдня не підтвердили інформацію про захоплення н.п. Високе у Запорізькій області

У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

Качка щодо заяв Орбана про фіндопомогу Україні: Позиція Угорщини не змінилася, ми послідовно працюємо з ЄС

Фон дер Ляєн в Європарламенті: робота над текстом мирної угоди для України є відправною точкою на шляху вперед

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив держстандарт дошкільної освіти

Раді рекомендують ухвалити закон про відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які відслужили за програмою "18-25" - нардеп

У Силах оборони півдня не підтвердили інформацію про захоплення н.п. Високе у Запорізькій області

Кабмін призначив культурну менеджерку Лаюк заступницею міністра культури

У Москві очікують на детальні контакти Віткоффа з Путіним

Мерц у Бундестазі: Підтримка України буде збільшена до EUR11,5 млрд у 2026р. – ЗМІ

П’ятеро поранених в результаті російських обстрілів на Херсонщині

Принцип "Проєктуй і будуй" починає діяти в ОПК України

На Запоріжжі рятувальники спільно з поліцейськими терміново евакуювали з Юрківки дві багатодітні сім’ї з 9 дітьми

Умєрова опитали в НАБУ у статусі свідка щодо "справи Міндіча"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА