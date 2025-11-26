Кабмін призначив Бутенка держсекретарем Мінветеранів

Кабінет міністрів призначив Юрія Бутенка державним секретарем Міністерства у справах ветеранів України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

До цього Бутенко виконував обовʼязки держсекретаря, а раніше був начальником Управління стратегічного планування та відновлення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.