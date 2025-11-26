18:27 26.11.2025
Кабмін призначив Бутенка держсекретарем Мінветеранів
Кабінет міністрів призначив Юрія Бутенка державним секретарем Міністерства у справах ветеранів України.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.
До цього Бутенко виконував обовʼязки держсекретаря, а раніше був начальником Управління стратегічного планування та відновлення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.