Мінветеранів пропонує Швейцарії створити багатосторонній донорський фонд підтримки ветеранської спільноти

Фото: Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів України пропонує Швейцарії створити багатосторонній донорський фонд підтримки ветеранської спільноти.

"Серед запропонованих напрямів партнерства — створення багатостороннього донорського фонду підтримки ветеранської спільноти, який дозволить реалізовувати масштабні проєкти", - йдеться в повідомленні відомства по результатам зустрічі міністра Наталії Калмикової з послом Швейцарії в Україні та Молдові Феліксом Бауманном та представниками Департаменту миру та прав людини МЗС Швейцарії та посольства Швейцарії в Україні.

Зазначається, що окрему увагу сторони приділили перспективам співпраці у сфері реабілітації, зокрема можливостям лікування українських Захисників у Швейцарії та підтримці розвитку реабілітаційних закладів в Україні.

Також швейцарська сторона розглядає можливості освітніх програм для ветеранів й ветеранок, включаючи професійну освіту та підготовку фахівців у сфері розмінування.

Крім того на зустрічі йшлося про швейцарські програми допомоги Україні: інвестиції у відбудову, гуманітарну підтримку, проєкти з розмінування та реабілітації, а також активну дипломатичну взаємодію, спрямованого на встановлення справедливого миру.