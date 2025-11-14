Інтерфакс-Україна
Події
16:43 14.11.2025

Мінветеранів пропонує Швейцарії створити багатосторонній донорський фонд підтримки ветеранської спільноти

1 хв читати
Мінветеранів пропонує Швейцарії створити багатосторонній донорський фонд підтримки ветеранської спільноти
Фото: Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів України пропонує Швейцарії створити багатосторонній донорський фонд підтримки ветеранської спільноти.

"Серед запропонованих напрямів партнерства — створення багатостороннього донорського фонду підтримки ветеранської спільноти, який дозволить реалізовувати масштабні проєкти", - йдеться в повідомленні відомства по результатам зустрічі міністра Наталії Калмикової з послом Швейцарії в Україні та Молдові Феліксом Бауманном та представниками Департаменту миру та прав людини МЗС Швейцарії та посольства Швейцарії в Україні.

Зазначається, що окрему увагу сторони приділили перспективам співпраці у сфері реабілітації, зокрема можливостям лікування українських Захисників у Швейцарії та підтримці розвитку реабілітаційних закладів в Україні.

Також швейцарська сторона розглядає можливості освітніх програм для ветеранів й ветеранок, включаючи професійну освіту та підготовку фахівців у сфері розмінування.

Крім того на зустрічі йшлося про швейцарські програми допомоги Україні: інвестиції у відбудову, гуманітарну підтримку, проєкти з розмінування та реабілітації, а також активну дипломатичну взаємодію, спрямованого на встановлення справедливого миру.

Теги: #мінветеранів #швейцарія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:11 04.11.2025
Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

14:31 28.10.2025
Мінветеранів запустило єдину цифрову платформу для ветеранів "Ветеран Pro"

Мінветеранів запустило єдину цифрову платформу для ветеранів "Ветеран Pro"

12:20 21.10.2025
Мінветеранів запускає програму адаптації для Захисників, які повністю або частково втратили зір

Мінветеранів запускає програму адаптації для Захисників, які повністю або частково втратили зір

20:22 17.10.2025
У Латвії відкрили справу проти російськомовного громадянина, який напав на україномовну родину в Швейцарії

У Латвії відкрили справу проти російськомовного громадянина, який напав на україномовну родину в Швейцарії

11:31 16.10.2025
Київ просить швейцарські правоохоронні органи розслідувати інцидент із погрозами українській родині російськомовним чоловіком

Київ просить швейцарські правоохоронні органи розслідувати інцидент із погрозами українській родині російськомовним чоловіком

17:01 08.10.2025
Швейцарія буде надавати захист категорії S біженцям лише з певних регіонів України, але збереже вже наданий статус – ЗМІ

Швейцарія буде надавати захист категорії S біженцям лише з певних регіонів України, але збереже вже наданий статус – ЗМІ

16:47 08.10.2025
В прокат виходить фільм "Друге дихання" режисерки Кондакової про підкорення Кіліманджаро ветеранами

В прокат виходить фільм "Друге дихання" режисерки Кондакової про підкорення Кіліманджаро ветеранами

11:04 08.10.2025
Україна висловила занепокоєння щодо виступів російських культурних діячів у Швейцарії

Україна висловила занепокоєння щодо виступів російських культурних діячів у Швейцарії

10:32 23.09.2025
Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

20:01 22.09.2025
Швейцарія виділить 30 млн франків на програму "Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2030"

Швейцарія виділить 30 млн франків на програму "Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2030"

ВАЖЛИВЕ

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

Президент вивів зі складу РНБО Галущенка та Гринчук

Енергокомітет Ради підтримав звільнення глави Міненерго Гринчук з посади

Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

ОСТАННЄ

Магістральний водогін на Миколаївщині реконструюють за EUR3,6 млн гранту від Impact Fund Denmark - Nefco

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

На Херсонщині дістали поранень четверо цивільних через ворожі обстріли

Уряд розширив повноваження громад щодо відновлення багатоквартирних будинків

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди планують спільні закупівлі БМП

Запущено серійне виробництво українських дронів-перехоплювачів "шахедів" Octopus

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

Тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині

Зеленський підписав закон про 50 тис. грн на народження дитини та інші виплати на дітей

Апеляційний суд у грудні розглядатиме по суті справу за позовом УПЦ (МП) до Києво-Печерської лаври щодо розірвання договору оренди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА