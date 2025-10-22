Мінветеранів запускає великий інформпортал "Ветеран Pro" з усіма послугами для ветеранів - Калмикова

Міністерство у справах ветеранів планує запуск великого цифрового інформаційного порталу "Ветеран Pro" з інформацією про всі послуги, які доступні ветеранам, повідомила міністр Наталія Калмикова.

"Це буде не просто частина, а цілісний окремий цифровий простір "Ветеран Pro", який ефективно доповнюватиме простір в "Дії". Сподіваюся, що цього тижня ми вже представимо цю однойменну платформу. Вона матиме більш інформаційний характер, де на одному веб-сайті буде розміщена інформація про всі послуги, які надає держава, як їх отримати і де", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, на платформі буде можливість обрати свій статус (учасник бойових дій (УБД), особа з інвалідністю внаслідок війни або член сім’ї загиблого) і буде підтягуватися всі інформація про послуги, які доступні.

"Цифрові послуги ми продовжуємо будувати у "Ветеран Pro" в "Дї", а портал "Ветеран Pro" – це більш широкий майданчик. Після запуску ми будемо туди також підвантажувати всі програми, які є на рівні областей, а далі і програми від бізнесу, від громадських організацій, від міжнародних партнерів, щоб в нас було єдине місце, куди ветеран може прийти і подивитися, що є. А звідти його уже буде перенаправляти безпосередньо на майданчики, де він може отримати ці послуги", - розповіла міністр.

Калмикова відзначила, що на сьогодні в Україні достатня кількість програм для ветеранів, але не завжди вони можуть знайти, де і як їх отримати.

"Тому зараз наша задача в значній частині саме комунікаційна - як зробити так, щоб кожен ветеран знав, куди йому звернутися", - сказала міністр, зазначивши, що наразі близько 15% ветеранів знають про свої гарантії і можливості, і завдання на 2026 рік - збільшити цей показник хоча б до 50%.

Що стосується нових послуг на платформі "Ветеран Pro" в "Дії", то за словами Калмикової, до кінця 2025 року там з’явиться відшкодування "автоцивілки"; планується оптимізувати кабінет уповноваженої особи для того, щоб ще спростити отримання автоматичного статусу УБД, і дати можливість ветерану комунікувати з нами через "Ветеран PRO" в "Дії".

"Крім того, буквально на цьому тижні планується запуск великої комплексної послуги - "Захисникам та їхнім родинам". Вона передбачає отримання всіх необхідних статусів, документів і виплат людині після поранення за однією заявою. І тут дійсно був великий шмат роботи, де працювали ми, МОЗ, Мінсоцполітики, Мінцифри, а далі на кінець цього року або на початок наступного року ще підключиться аналогічна послуга для Міністерства оборони. Це цифрове рішення, яке дуже сильно спростить життя нашим Захисникам та Захисницям", - розповіла міністр.

Щодо наступного року, то в 2026-му у "Ветеран PRO" в "Дії" планується підключити платформу з працевлаштування "Кар’єра ветерана"; додати гранти Українського ветеранського фонду; можливості подачі заявок на Upskilling і Reskilling.

"Тобто, зараз ми більше зосереджені на соціальній компоненті, а далі ми переходимо в ту частину, яка стосується можливостей. Наш план взагалі, щоб всі послуги були цифровими. Але тут дуже багато залежить від того, наскільки спритно розробники будуть працювати і наскільки швидко ми будемо заходити ресурсами", - наголосила керівниця відомства.

Як повідомлялося, на початку вересня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів протягом місяця запропонувати цілісну платформу з усіма можливостями для ветеранів. Зокрема, там мають бути об’єднані послуги для ветеранів, сервіси, документи, можливості в освіті, підприємстві, працевлаштуванні.

В липні Мінветеранів і Міністерство цифрової трансформації запустило у мобільному застосунку "Дія" окремий розділ послуг під назвою "Ветеран Pro", який орієнтований на військових, ветеранів і родин загиблих захисників.

В серпні премʼєр-міністр Юлія Свириденко виступила за більш стрімкий розвиток платформи "Ветеран Pro" в "Дії".