Розгляд законопроєкту про ветеранське підприємництво в другому читанні заплановано на серпень - Калмикова

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявляє, що розгляд Верховною Радою законопроєкту "Про ветеранське підприємництво" в другому читанні заплановано на серпень.

"Були дискусії щодо відсотків власності і ми вирішили, що зараз лишаємо, що ветеранським бізнесом буде той, де 100% власник ветеран. А далі будемо дивитись. Якщо ми будемо бачити, що має сенс і немає такого фроду, що ветерана просто використовують, то будемо думати над змінами. Але для початку зробимо чітку преференцію для людей, які є ветеранами", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щовідбувається із законопроєктом "Про ветеранське підприємництво" і чому затримується його прийняття в другому читанні.

Вона розповіла, що в кінці червня проект документу пройшов профільний комітет Верховної Ради, його розгляд в другому читанні запланований на серпень.

На запитання, чи варто створювати якісь програми, щоб мотивувати роботодавця наймати саме ветеранів, міністр зазначила, що роботодавці уже зацікавлені, щоб ветерани наймалися, бо зараз у них величезний дефіцит людей.

"Це якраз ситуація, в якій роботодавці вже приходять до цього усвідомлення і починають активно працювати, щоб залучати ветеранів. Вони до нас звертаються, питають, як знайти, що ще зробити, щоб ветерани до них прийшли працювати", - додала вона.

Щодо вирішення проблеми з дискримінацією ветеранів при працевлаштуванні, Калмикова заявила, що з цим потрібно працювати тільки через власний приклад.

"Я дуже щаслива, що є ініціатива "Принципу бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок". Ми її підтримали, і великі бізнеси, люди, які відомі медійно, самі акцентують на цьому увагу. Вони змінюють культуру в своїх компаніях. Робота з культурою – це ніколи не законодавство, це ніколи не гроші. Це про відповідальність і порядність особисту кожного українця та українки. Я часом кажу: "Ви спробуйте, подивіться, але не ставте знак дорівнює між ветеранами і ПТСР". Тут виключно таким шляхом. Ну, і те, що ринок буде змушувати брати ветерана на роботу", - додала вона.

Як повідомлялося, в жовтні 2024 року Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону "Про ветеранське підприємництво".