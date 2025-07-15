Не впевнена, що квоти при працевлаштуванні ветеранів спрацюють, але преференції за рівних компетенцій підтримую - Калмикова

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявляє, що не впевнена, що квотування при працевлаштуванні ветеранів спрацює, але підтримує запровадження пріоритету для ветеранів при вступі на посади державної служби, за умови рівної професійної компетентності кандидатів.

"Щодо квот, я не впевнена, що такий механізм спрацює. Тому що квоти призводять до того, що працює не ветеран, а його трудова книжка. Ми підтримуємо світ, в якому ветеран реалізовує свої таланти. Це складніше. Тут потрібно дуже багато роботи, як роботодавців, так і нас, фахівців супроводу, кар'єрних консультантів. Дуже велика кількість роботи і на стороні самих ветеранів. І я насправді дуже щиро радію, коли бачу, як ветерани, що вже пройшли шлях, самі підтягують своїх побратимів, і доводять, що є життя в цивільному житті. Тут також дуже важлива робота ЗМІ щодо висвітлення історій успіху", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо квот для ветеранів та членів їхніх сімей щодо працевлаштування, зокрема до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також до державних та комунальних підприємств.

На запитання, чи мають бути окремі особливі умови для ветеранів після відновлення конкурсів на держслужбу, зокрема щодо преференцій за рівних умов, міністр відповіла, що підтримала б такий підхід, якщо при наявності однакового рівня знань і компетенцій ветерану надавався би пріоритет.

Щодо можливості створення ветеранських монополій на певні види діяльності, зокрема, щодо приватних військових компаній для діяльності за кордоном, Калмикова відзначила: "Я впевнена, що, можливо, не 100%, але 99% людей, які там будуть працювати, це будуть ветерани. Щодо інших варіантів монополії, я думаю, що нам треба буде йти через експеримент і пробувати".