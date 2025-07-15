Філії НВМК в областях будуть запускати не раніше 2027-го року - Калмикова

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова прогнозує, що філії Національного меморіального військового кладовища (НВМК) в областях будуть запускати не раніше, ніж в 2027-му році.

"Опрацьовується. Ми зараз якраз ведемо дискусію з Мінфіном, щоб законом це запровадити. Це буде не раніше, ніж 27-й рік. Вони будуть всі стандартизовані, з певними правилами до поховань, аналогічно, як на НВМК", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи уже опрацьовується ідея про філії НВМК в областях.

На запитання, як в мережу філій будуть вписуватись уже існуючі регіональні військові кладовища, міністр відповіла, що філії НВМК будуть окремими кладовищами, не пов'язаними з місцевими.

"Найголовніше в таких військових похованнях, це те, хто буде доглядати за цією могилою роки і роки. І в цьому сенсі саме держава бере на себе ці зобов'язання. Власне, для військових кладовищ і секторів військових поховань теж буде певна нормативна рамка, якої зараз ще немає. У нас півтора мільйона ветеранів, і кожен з них має право бути похованим на військовому меморіальному кладовищі. Люди зможуть обирати. Але, треба розуміти, що військові меморіальні кладовища, не будуть одночасно сюди з'являтись", - розповіла Калмикова.

Як повідомлялося, в квітні 2024 року заступник директора держустанови "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Старущенко заявив, що у разі браку місць на НВМК організовуватимуть філії в обласних центрах.

У липні 2024 року в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявав, що після повноцінного запуску Національного меморіального військового кладовища передбачається запуск у кожному регіоні філії НВМК, бо на це є запит.