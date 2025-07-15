Інтерфакс-Україна
Події
13:10 15.07.2025

Філії НВМК в областях будуть запускати не раніше 2027-го року - Калмикова

2 хв читати

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова прогнозує, що філії Національного меморіального військового кладовища (НВМК) в областях будуть запускати не раніше, ніж в 2027-му році.

"Опрацьовується. Ми зараз якраз ведемо дискусію з Мінфіном, щоб законом це запровадити. Це буде не раніше, ніж 27-й рік. Вони будуть всі стандартизовані, з певними правилами до поховань, аналогічно, як на НВМК", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи уже опрацьовується ідея про філії НВМК в областях.

На запитання, як в мережу філій будуть вписуватись уже існуючі регіональні військові кладовища, міністр відповіла, що філії НВМК будуть окремими кладовищами, не пов'язаними з місцевими.

"Найголовніше в таких військових похованнях, це те, хто буде доглядати за цією могилою роки і роки. І в цьому сенсі саме держава бере на себе ці зобов'язання. Власне, для військових кладовищ і секторів військових поховань теж буде певна нормативна рамка, якої зараз ще немає. У нас півтора мільйона ветеранів, і кожен з них має право бути похованим на військовому меморіальному кладовищі. Люди зможуть обирати. Але, треба розуміти, що військові меморіальні кладовища, не будуть одночасно сюди з'являтись", - розповіла Калмикова.

Як повідомлялося, в квітні 2024 року заступник директора держустанови "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Старущенко заявив, що у разі браку місць на НВМК організовуватимуть філії в обласних центрах.

У липні 2024 року в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявав, що після повноцінного запуску Національного меморіального військового кладовища передбачається запуск у кожному регіоні філії НВМК, бо на це є запит.

Теги: #мінветеранів #нвмк #калмикова_наталія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:24 15.07.2025
Калмикова про народні меморіали на Майдані та біля стіни Михайлівського монастиря: я думаю, що вони там і мають бути

Калмикова про народні меморіали на Майдані та біля стіни Михайлівського монастиря: я думаю, що вони там і мають бути

14:01 15.07.2025
Не впевнена, що квоти при працевлаштуванні ветеранів спрацюють, але преференції за рівних компетенцій підтримую - Калмикова

Не впевнена, що квоти при працевлаштуванні ветеранів спрацюють, але преференції за рівних компетенцій підтримую - Калмикова

13:19 15.07.2025
Розгляд законопроєкту про ветеранське підприємництво в другому читанні заплановано на серпень - Калмикова

Розгляд законопроєкту про ветеранське підприємництво в другому читанні заплановано на серпень - Калмикова

12:45 15.07.2025
Програма компенсації оренди житла для ветеранів не дуже активна, бо орендодавці не хочуть здавати квартири офіційно - Калмикова

Програма компенсації оренди житла для ветеранів не дуже активна, бо орендодавці не хочуть здавати квартири офіційно - Калмикова

12:24 15.07.2025
Калмикова: призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав

Калмикова: призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав

12:01 15.07.2025
Законопроєкт про засади державної ветеранської політики готовий до розгляду на Кабміні - Калмикова

Законопроєкт про засади державної ветеранської політики готовий до розгляду на Кабміні - Калмикова

11:14 15.07.2025
Калмикова назвала чутками розмови про можливе розформування Мінветеранів

Калмикова назвала чутками розмови про можливе розформування Мінветеранів

15:43 11.07.2025
Українська делегація в Римі запропонувала створити донорську коаліцію на підтримку ветеранської політики з фінансуванням $50–60 млн

Українська делегація в Римі запропонувала створити донорську коаліцію на підтримку ветеранської політики з фінансуванням $50–60 млн

14:13 07.07.2025
Мінветеранів і Мінцифри запустило розділ "Ветеран Pro" у "Дії"

Мінветеранів і Мінцифри запустило розділ "Ветеран Pro" у "Дії"

11:14 04.07.2025
У повторному тендері на будівництво 2-ої черги НВМК знову перемогла "Будівельна фірма Паритетбудінвест"

У повторному тендері на будівництво 2-ої черги НВМК знову перемогла "Будівельна фірма Паритетбудінвест"

ВАЖЛИВЕ

Калмикова про народні меморіали на Майдані та біля стіни Михайлівського монастиря: я думаю, що вони там і мають бути

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила строк дії воєнного стану на 90 діб

Рада зупинила для України дію Оттавської конвенції

Рада ратифікувала Угоду між Україною та РЄ про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

ОСТАННЄ

Зеленський заслухав доповідь Клименка про діяльність Нацгвардії на передовій

Прем’єр Латвії: перша партія БТР уже прибула в Україну, а наступна — на шляху

Дружина прокурора та його колишня на шоу "Супермама" розказали про приховані статки чоловіка, що призвело до питання про звільнення

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила строк дії воєнного стану на 90 діб

СБУ і Нацполіція затримали ще 6 ворожих агентів, які готували теракти проти військовослужбовців Сил оборони

ДБР перевіряє можливе перевищення влади в ТЦК Чернігова

Мінсоцполітики розповіло про найпопулярніші послуги на Соціальному порталі

Рада зупинила для України дію Оттавської конвенції

Рада ратифікувала Угоду між Україною та РЄ про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА