19:44 05.09.2025

Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Офісу президента координувати роботу щодо реалізації ветеранської політики у громадах, і протягом місяця запропонувати цілісну платформу з усіма можливостями для ветеранів.

"Створення робочих місць для ветеранів – це має бути пріоритетом для кожної громади. Важливо, щоб була позитивна конкуренція між громадами у створенні таких можливостей, щоб за підсумками руху ми могли разом визначити, які громади дійсно є прикладом реалізації ветеранської політики-героїв", - сказав він під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад у Ужгороді в п'ятницю.

"Прошу дуже уряд та команду офісу координувати цю роботу особливо та протягом місяця запропонувати цілісно об'єднану платформу з усіма можливостями для ветеранів як на центральному рівні, у відносинах з державою, так і в громадах", - наголосив президент.

За його словами, мають бути об’єднані послуги для ветеранів, сервіси, документи, можливості в освіті, підприємстві, працевлаштуванні.

Він також закликав громади продовжувати підтримку воїнів цього року у вигляді не менше, ніж 15% від надходжень громад.

"Невдовзі представимо платформу з усіма державними можливостями й послугами. Уже зараз ветерани та ветеранки можуть знайти актуальну інформацію і свого фахівця із супроводу через сервіс Ветеран Pro у "Дії", - написала пізніше премʼєр-міністр Юлія Свириденко в телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #ветерани #політика #президент

