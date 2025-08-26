Інтерфакс-Україна
Події
09:54 26.08.2025

Україна та Велика Британія спільно розвиватимуть систему реабілітації українських ветеранів

1 хв читати
Україна та Велика Британія спільно розвиватимуть систему реабілітації українських ветеранів

Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова та міністр у справах ветеранів Великої Британії Алістер Карнс підписали меморандум в рамках реалізації Безпекових угод, який спрямований на обмін досвідом і спільну розбудову сучасної системи підтримки ветеранів.

"Україна та Британія розширюватимуть можливості у професійній підготовці, перекваліфікації, ветеранському підприємництві та зайнятості, розвиватимуть цифрові рішення та безбар’єрний доступ до послуг. Вони також підтримуватимуть адаптивний спорт для ветеранів та ветеранок і дослідження у сфері реабілітації, з особливим акцентом на підготовці України до "Ігор Нескорених 2027", які прийматиме Велика Британія", - йдеться у повідомленні міністерства.

За словами Калмикової, партнерство з Великою Британією — це новий рівень міжнародної співпраці по створенню системи, яка гарантуватиме українським ветеранам сучасні послуги, реабілітацію, можливості для розвитку й гідне місце у суспільстві.

"Досвід наших друзів допомагає нам робити політику ще більш стійкою, а наш досвід важливий для союзників", - додала вона.

Теги: #алістер_карнс #меморандум #калмикова_наталія #підтримка #ветерани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:01 25.08.2025
УЧХ продовжить підтримку українських домогосподарств у підготовці до зими

УЧХ продовжить підтримку українських домогосподарств у підготовці до зими

01:58 25.08.2025
Україна і Канада обговорили питання підтримки ветеранів та посилення санкційного тиску на РФ - Свириденко

Україна і Канада обговорили питання підтримки ветеранів та посилення санкційного тиску на РФ - Свириденко

00:49 25.08.2025
Німеччина підтримує надання Україні гарантій безпеки, наближених до рівня членства в НАТО

Німеччина підтримує надання Україні гарантій безпеки, наближених до рівня членства в НАТО

00:50 24.08.2025
Будівлю Євроради підсвітили кольорами українського стягу - Кошта

Будівлю Євроради підсвітили кольорами українського стягу - Кошта

14:45 23.08.2025
Авіакомпанія "Українські вертольоти" долучилася до ветеранського проєкту реабілітації Carpathian YOMP

Авіакомпанія "Українські вертольоти" долучилася до ветеранського проєкту реабілітації Carpathian YOMP

14:37 23.08.2025
Разом воюємо, разом реабілітуємося: "Українські вертольоти" стали партнером ветеранського марш-кидка

Разом воюємо, разом реабілітуємося: "Українські вертольоти" стали партнером ветеранського марш-кидка

11:30 23.08.2025
ЄС перерахував Україні EUR10,1 млрд доходів від заморожених активів РФ за півроку – ЗМІ

ЄС перерахував Україні EUR10,1 млрд доходів від заморожених активів РФ за півроку – ЗМІ

19:54 22.08.2025
В "Укроборонпромі" працює майже 1 тис. ветеранів - Сметанін

В "Укроборонпромі" працює майже 1 тис. ветеранів - Сметанін

17:28 22.08.2025
Цифрові рішення дозволять масштабувати ветеранську політики у разі збільшення ветеранів після завершення війни - Калмикова

Цифрові рішення дозволять масштабувати ветеранську політики у разі збільшення ветеранів після завершення війни - Калмикова

16:52 22.08.2025
Кодекс ветеранів має закріпити обов'язки держави у ветеранській політиці - Стефанчук

Кодекс ветеранів має закріпити обов'язки держави у ветеранській політиці - Стефанчук

ВАЖЛИВЕ

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

ОСТАННЄ

Інститут омбудсмана провів з апаратом уповноваженої з прав людини в РФ обмін листами військовополонених

Вадефуль: Путін повинен довести світові, що він готовий припинити війну проти України

Нові санкції ЄС не включатимуть обмеження на імпорт російських енергоносіїв - ЗМІ

Через ворожі обстріли Донеччини загинула 1 людина, ще 6 – поранені – ОВА

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Бережна має намір бути присутньою на церемонії перепоховання останків, виявлених у колишньому селі Пужники

Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще однієї дитини

Спільна українсько-польська експедиція завершує пошуково-ексгумаційні роботи у Львові - Мінкультури

Осередки пожеж на Сумщині локалізовані – ДСНС

ПС ЗСУ: Збито 47 ворожих БпЛА із 59, є влучання у 9 локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА