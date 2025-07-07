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14:13 07.07.2025

Мінветеранів і Мінцифри запустило розділ "Ветеран Pro" у "Дії"

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Мінветеранів і Мінцифри запустило розділ "Ветеран Pro" у "Дії"

Міністерство у справах ветеранів і Міністерство цифрової трансформації запустило у мобільному застосунку "Дія" окремий розділ послуг під назвою "Ветеран Pro", який орієнтований на військових, ветеранів і родин загиблих захисників.

"Сьогодні ми робимо ще один крок назустріч нашим захисникам і захисницям - запроваджуємо цифрову екосистему "Ветеран Pro", що орієнтована виключно на ветеранську спільноту. Вона дає доступ ветеранам до низки наявних державних сервісів підтримки. Це програми для адаптації розвитку і реалізації в мирному, в цивільному житті", - сказав Шмигаль на заході з презентації нового цифрового простору Ветеран Pro у застосунку "Дія" у Києві в понеділок.

Премʼєр додав, що ця екосистема буде оновлюватись, розвиватись, зростати, до неї включатимуть нові послуги, нові ініціативи, які потрібні захисникам і захисницям.

За словами, віцепрем'єра - міністра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова,, в подальшому для ветеранів також буде доступна можливість змінити іконку застосунку "Дія" стилізовану для ветеранів.

Він зазначив також, що сам застосунок буде автоматично адаптувуватись, коли ним користується ветеран, щоб пропонувати саме ветеранські послуги і сервіси.

Зокрема, новий функціонал у "Дії" розрахований на такі категорії громадян: ветеранів війни; постраждалих учасників Революції Гідності; членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни; членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

У розділі "Ветеран Pro" користувачі зможуть: подавати заяви та запити на отримання публічних послуг; отримувати необхідну інформацію про доступні сервіси; оформлювати довідки та витяги; проходити опитування; переглядати інформацію про діяльність фахівців із супроводу та подавати заяву на відповідний супровід; отримувати новини для ветеранів.

За словами, заступника міністра у справах ветеранів Олега Шиманського, в подальшому у "Ветеран Pro" будуть доступні такі сервіси: актуалізація даних в Реєстрі ветеранів; пошук стоматології, реабілітаційних центрів, центрів протезування; інформування про спортивні змагання; цифровізація пільгових квитків для ветеранів.

На сьогодні в "Дії" згенеровано 556,2 тис. посвідчень ветерана, надано 365 статусів особи з інвалідністю в наслідок війни, 400 статусів особи члена сімʼї загиблого (посерлого) ветерана війни, долучилося понад 100 тис. ветеранів до послуги ветеранський спорт, надано 2 тис. грантів для ветеранів по програмі "єРобота", надано 53,9 тис. витягів з реєстру ветеранів війни.

Теги: #ветеран_pro #мінветеранів #метінвест #дія

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