Калмикова про народні меморіали на Майдані та біля стіни Михайлівського монастиря: я думаю, що вони там і мають бути

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова вважає, що стихійні народні меморіали загиблим за Україну на майдані Незалежності та біля стіни Свято-Михайлівського монастиря в Києві мають залишитися там де є, але стати менш тимчасовими.

"Виключно в дискусії з родинами. Необхідно запроєктувати і показати їм як все буде, і вести діалог. Це дуже складний процес", - сказала Калмикова в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, як вона бачить розвиток ситуації з даними народними меморіалами.

На уточнююче запитання, чи це має бути на цих же місцях, просто в іншій формі, чи в межах якогось майбутнього великого меморіалу, міністр заявила, що: "ці стихійні меморіали, вони ж народжуються від людей. Я думаю, що вони там і мають бути".

"Тому питання скоріше в тому, як їх зробити менш тимчасовими. Але це точно мають думати люди, які мають культурологічну, історичну, архітектурну освіту, і це точно має бути в дискусії з родинами і побратимами", - додала вона.

Щодо напрацювань робочої групи з розробки пропозицій до концепції меморіалу Українських героїв, Калмикова повідомила, що там йде велика дискусія з архітекторами.

"Бо це чутлива тема, яка викликає багато різних підходів, і важливо дійти концептуального узгодження, яке об’єднає професійне середовище й відповідатиме запиту суспільства. Щиро кажучи, півроку — дуже короткий термін для формування цілісної концепції меморіалу такого масштабу й значення. Наразі триває активна робота, але прогнозувати терміни завершення напрацювань складно, оскільки головне тут — не швидкість, а сенси, які ми закладаємо", - додала міністр.

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає за необхідне трансформувати народний меморіал пам'яті загиблих за Україну біля стіни Свято-Михайлівського монастиря у Києві, а також наполягає на необхідності впорядкування та встановлення просторових меж на народному меморіалі загиблих за Україну на майдані Незалежності.

Колишній голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що ситуацію зі стихійними народними меморіалами загиблим за Україну на майдані Незалежності та біля стіни Свято-Михайлівського монастиря в Києві можна вирішити шляхом пропозиції громадянам нового кращого місця.