Свириденко: Я хотіла б, щоб платформа "Ветеран Pro" розвивалася більш стрімко

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко виступає за більш стрімкий розвиток платформи "Ветеран Pro" в "Дії".

"Ви знаєте, що вже запрацював "Ветеран Pro". Я би хотіла, щоб ця платформа розвивалася більш стрімко і щоб там ви бачили всі послуги, які сьогодні може надавати держава. І гранти на підтримку, і "єОоселя", і навчання та перенавчання, і всі інші сервіси", - сказала вона на VІІІ Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Безпека" в Києві в пʼятницю.

Премʼєр зазначила, що в жовтні на платформі з'явиться компенсація за страхування авто; в листопаді можна буде отримати єПосвідчення одразу після набуття стутусу ветерана; у грудні можна буде отримати витягти з реєстру не лише в Центрі надання адміністративних послуг, а на платформі.

За її словами, до кінця року ветерани з інвалідністю зможуть подати заявку на переобладнання авто онлайн, отримати грошову компенсацію і отримати новий техпаспорт.

Серед іншого, премʼєр повідомила, що з січня 2026 року ветерани зможуть спрямовувати кошти підтримки на оплату послуг стоматологів, і обрати ті заклади, які їм підходять територіально.

Як повідомлялося, в липні Міністерство у справах ветеранів і Міністерство цифрової трансформації запустило у мобільному застосунку "Дія" окремий розділ послуг під назвою "Ветеран Pro", який орієнтований на військових, ветеранів і родин загиблих захисників.