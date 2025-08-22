Цифрові рішення дозволять масштабувати ветеранську політики у разі збільшення ветеранів після завершення війни - Калмикова

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова вважає, що цифрові рішення дозволять масштабувати ветеранську політики після завершення війни і суттєвого збільшення кількості ветеранів.

"Цифра. Це те, над чим ми зараз працюємо. Насправді, цифра вирішує багато питань - поінформованості, подачі однієї заяви замість купи довідок", - сказала вона журналістам на VІІІ Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани.Безпека" в Києві в пʼятницю, відповідаючи на запитання, чи готовий в Україні сценарій масштабування ветеранської політики на випадок звершення війни і демоблізіції, коли кількість ветеранів збільшиться кратно.

Вона наголосила, що власне через це, Мінветеранів акцентовано на тому, щоб посилювати цифровий напрям і доповнювати послуги на платформі "Ветеран Pro" в "Дії".

Як повідомлялося, 22 серпня премʼєр-міністр України Юлія Свириденко виступила за більш стрімкий розвиток платформи "Ветеран Pro" в "Дії".