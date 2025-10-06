Інтерфакс-Україна
Події
20:29 06.10.2025

У Бородянці Київської області відновлено понад 600 із 825 зруйнованих під час війни об'єктів

У Бородянці Київської області відновлено понад 600 із 825 зруйнованих під час війни об'єктів

Місто Бородянка Бучанського району Київської області є одним із найбільш постраждалих населених пунктів регіону, але понад 600 об’єктів з 825, які були зруйнувані або пошкоджені ворогом, наразі вже відновлені, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Ця осінь принесе ще більше результатів. Ми не просто відновлюємо. Ми створюємо нове, краще ніж було до. Ми творимо майбутнє, гідне нашої боротьби", - написав Калашник в Телеграм у понеділок за підсумком візиту в місто разом із віцепрем’єром з відновлення України — міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою.

"Бородянка стала одним із перших населених пунктів, де відновлення відбувається за принципами комплексного підходу. Відбудова — це не лише про стіни. Це про якість життя, можливості та інфраструктуру. Завдяки заходам з енергоощадності тепер споживання буде економнішим, а платіжки меншими", - наголосив голова обладміністрації.

 

