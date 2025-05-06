Інтерфакс-Україна
Події
06:16 06.05.2025

Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині - МВА

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Російська армія пошкодила два із трьох водогонів в Костянтинівці Донецької області, наразі вони не підлягають відновленню, повідомила пресслужба Костянтинівської міської військової адміністрації.

"Унаслідок ворожих обстрілів на сьогоднішній день пошкоджено два з трьох водогонів, які забезпечували водопостачання нашої громади. Ці водогони не підлягають відновленню в умовах активних бойових дій", - сказано у повідомленні.

Наразі водопостачання до міста здійснюється в недостатній кількості, вживаються всі можливі заходи для стабілізації ситуації.

Проводяться перепідключення між діючими мережами, щоб забезпечити централізовану подачу води почергово в ті райони, де це ще технічно можливо.

"Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Економно використовуйте воду. Закликаємо до спокою, єдності та взаємної підтримки", - звернулась місцева влада до мешканців.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Up3UaeC3m1M3J4N2j22DwqSQtPm3N4fdEG1uHSSNZzxaznJRC4fHDJWSahPDgKURl&id=100081113925161

Теги: #пошкодження #водогін #донецька

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