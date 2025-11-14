Інтерфакс-Україна
Події
17:42 14.11.2025

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди планують спільні закупівлі БМП

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди підписали угоду про можливі спільні закупівлі бойових машин піхоти CV90, повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

"Метою спільних закупівель є досягнення економії за рахунок масштабу, сумісності, інтероперабельності та надійності поставок, а також переваг в обслуговуванні", - сказав міністр оборони Антті Хаккянен (Antti Hakkanen).

Домовленість дозволяє налагодити співпрацю між країнами і розробку систем CV90. Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія і Нідерланди 5 червня 2025 року підписали Заяву про наміри, на підставі якої країни намітять карту і підготують можливу спільну закупівлю бойової машини піхоти CV90.

Бойові машини піхоти CV90 перебувають на озброєнні в десяти європейських країнах.

