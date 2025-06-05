Інтерфакс-Україна
Події
16:15 05.06.2025

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди планують спільно закупити БМП

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Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди планують спільно закупити БМП

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди 5 червня 2025 року підписали Заяву про наміри, на підставі якої країни проведуть дослідження та підготуються до можливої спільної закупівлі бойової машини піхоти CV90.

Декларація про наміри була підписана у зв'язку із зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

Потенційне придбання відповідає Заяві про оборону і пов'язане з розвитком вогневої потужності та мобільності піхоти у Фінляндії, заміною застарілого обладнання і значним збільшенням кількості бойових машин в умовах поточної загрози. Крім бойових машин потенційне придбання включатиме навчальне обладнання, запасні частини та боєприпаси. Спільні закупівлі спрямовані на досягнення переваг в обсязі, сумісності, оперативній сумісності та безпеці поставок, а також переваг в обслуговуванні.

"Для майбутніх можливостей армії важливо, щоб за таких значних закупівель обладнання економічна ефективність досягалася за рахунок співпраці, без шкоди якості та продуктивності. Після реалізації оновлення бойових машин піхоти стане одним з найбільших і найважливіших проєктів у національній обороні, як з точки зору продуктивності, так і грошей; йдеться про мільярди євро. Я наголошую на важливості такої міжнародної співпраці також з точки зору конкретних домовленостей фінської оборони. Вивчення можливої спільної закупівлі починається якраз вчасно", - прокоментував міністр оборони Антті Хаккянен.

Лист про наміри дасть змогу поглибити співпрацю також щодо інших продуктів CV90, можливої підтримки України з бойовими машинами CV90 та включення інших країн до угод про спільні закупівлі. Водночас буде вивчено участь фінської оборонної промисловості в реалізації спільних закупівель.

Бойова машина CV90 буде експлуатуватися в одинадцяти європейських країнах у найближчі роки. З можливим придбанням версія, яка використовується у Фінляндії, буде такою самою, як у п'яти країнах, і за основними характеристиками буде схожа з версією в трьох інших європейських країнах.

Теги: #cv90 #бмп

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